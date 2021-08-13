Мнение: Термоточка

Рослесхоз опроверг данные российского представительства Greenpeace о пожарах в Якутии, которые назвало масштабы возгорания крупнейшими в мире и наносящими самый сильный урон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По данным ИСДМ-Рослесхоз, есть очень крупная термоточка на площади более 1,6 миллиона гектаров. Но это данные космического мониторинга. И эта термоточка включает в себя десяток лесных пожаров, зарегистрированных в ее границах», — рассказали в Рослесхозе.

В математике точка — место, не имеющее измерения. Точка площадью в полтора миллиона гектар — это даже не оксюморон. Это банальная чушь, произнося которую, в Рослесхозе уже просто не знают, как соврать поубедительнее. К подтоплениям, хлопкам и задымлениям теперь в российский бюрократический волапюк добавили еще и «термоточку».

В древности нехорошее старались не называть своим именем, подыскивая ему иносказания. Вроде как не назвал — оно и не придет. Там понятно: суеверия и всё такое. Когда чиновник 21 века ведет себя как дикарь, выискивая любые абсурдные определения, чтобы объяснить свою некомпетентность и неумение — это выглядит просто глупо.

Вместо того, чтобы тушить крупнейший пожар, эти ребята занимаются словоблудием. Вместо того, чтобы назвать причины, по которым они не могут ничего сделать (а причины известны — изъятие ресурсов из лесной отрасли по причине краха экономической модели и распада экономики) — они несут дичь. Ну так некогда тушить, если все силы брошены на объяснения, почему не тушат.

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