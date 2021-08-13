Мнение: Лайфхакер из Налоговой инспекции

Страшно раздражает, когда люди не знают математики. И ладно бы не знали, чему равен факториал минус трёх — на этот вопрос не каждый студент технического вуза ответит. Но ведь зачастую всё как в том анекдоте про еврейского школьника — не понимают разницу между пятью копейками и десятью.

На днях прошла новость, отловили сотрудника Налоговой. Злоумышленник завышал себе показатели, оплачивая долги за простых граждан. Надо ему было, допустим, выбить деньги из 100 должников, каждый из которых был должен в среднем по 20 рублей. Инспектор вносил в бюджет 2 тысячи рублей из своего кармана, а потом отчитывался об удачном сборе задолженности, получал премию:

https://lenta.ru/news/2021/08/12/nalog/

Сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) в Подмосковье платил налоги за других граждан. Об этом сообщает ЭСМИ «Закония» в своем Facebook.

Налоговый чиновник платил незначительные суммы — от нескольких копеек до ста рублей. Как отметил сам сотрудник, сложнее и дольше взыскать с людей мелкие долги, которые возникают технически или после округления пеней.

В ФНС коллеги часто жаловались на мужчину из-за того, что его показатели отличались от остальных работников. Во время служебной проверки на действия россиянина обратили внимание. Сейчас его деятельность проверяют.

Время стоит денег. Выколачивание мелкие долгов не окупается — зарплата инспекторов, их рабочие места, бумага и почтовые марки стоят дороже тех копеек, которые можно получить таким образом. И если Налоговая не считает даже время собственных сотрудников, то время предпринимателей она тратит с ещё большей беспечностью.

К примеру, написать предпринимателю бумажное письмо, чтобы тот явился в Налоговую по какому-нибудь мелкому вопросу — классика жанра. Предприниматель стоит в очереди на почте, потом тратит два часа на первый визит к инспектору, потом ещё два часа на подвоз нужной копии документа. Вместе с тем эти 4 часа можно было бы сэкономить, если бы Налоговая запросила нужный документ по электронной почте или… не запрашивала бы его вовсе.

Я знаю, государство проводит большую работу по укрощению бюрократии. Вместе с тем до победы ещё очень далеко. К примеру, я не видел ещё ни одной формы, будь то отчёт для Налоговой или документ для иной госорганизации, в которой было бы достаточно указать ИНН, уникальный номер организации. Везде требуют писать дополнительно название фирмы, её адрес, виды деятельности, фамилию директора и так далее — информацию, которую можно автоматически получить на сайте Налоговой, просто вбив этот самый ИНН.

Такое чувство, что в руководстве Налоговой не хватает человека, который бы задавал на каждое действие три вопроса:

1. Какой финансовый эффект ожидается от этой процедуры?

2. Сколько времени (в часах) займёт эта операция у сотрудников Налоговой и у предпринимателя?

3. Что можно оптимизировать, чтобы сэкономить время и снизить вероятность ошибок?

Конкретно с мелкими долгами я бы поступил так. Сделал бы на сайте Nalog.ru, в кабинете налогоплательщика, специальную кнопку на первой странице: «долги по моим фирмам». И там показывал бы строчки типа: вы владеете 50% долей в ООО «Ромашка», долг организации по такому-то КБК составляет 200 рублей. Добавил бы кнопку «оплатить картой». И ещё поставил бы две галочки снизу: сообщать о просроченных долгах по такому-то адресу электронной почты, слать смс о долгах на такой-то телефон.

Случай из жизни — фирма, в которой у моего товарища была доля, осталась должна бюджету 200 рублей из-за бухгалтерской ошибки. Бухгалтер отправила платёж на другой счёт, из-за чего по одной статье получилась переплата в 200 рублей, а по другой возник «долг» в 200 рублей. С этим долгом фирма и закрылась. После чего мой товарищ обнаружил, что его… дисквалифицировали на 3 года, из-за чего он на протяжении трёх лет не может, например, открывать новых фирм, чтобы они платили больше налогов любимому государству.

Конечно, безвыходных ситуаций не бывает: он мог бы просудиться с Налоговой, указав, что наказание явно не соответствует «преступлению». Однако такой суд занял бы несколько месяцев, а услуги юристов обошлись бы ещё примерно в 100 тысяч рублей. Существенная сумма, если учесть, что общие потери времени на поездки в Налоговую и лишние телодвижения с нотариусами и юристами составили несколько десятков рабочих часов. В итоге мой товарищ открыл нужное ему ООО на жену, а по прошествии трёх лет перерегистрировал обратно на себя.

Всех этих хлопот можно было бы избежать, если бы Налоговая взыскивала долги по моей схеме, то есть заранее сообщала бы всем заинтересованным лицам, что по их организациям есть долги, за которые они теоретически могут нести ответственность. Также и Налоговая, и предприниматели сэкономили бы огромное количество времени, если бы депутаты прямо запретили любые санкции и взыскания по долгам меньше 3 тысяч рублей или меньше 1% от суммы налогов, уплаченных предприятием за последние три года.

С долгами меньше 3 тысяч рублей всё понятно — разбазаривание сил на эту мелочёвку является прямым воровством денег у общества и государства. Однако надо учитывать и масштабы. Допустим, предприятие платит по 50 млн рублей налогов в год, и тут откуда-то вылезает 1 млн рублей, который то ли надо, то ли не надо платить. Вот пока бухгалтеры и налоговики разбираются, кто из них ошибся в расчётах, пускай этот миллион спокойно висит, никого не беспокоя.

Подведу итог

Все наши ведомства, от Налоговой и судов до полиции с приставами имеют две застарелые проблемы. Во-первых, они трясутся над медной мелочью, как персонажи Диккенса, готовые из-за пары шиллингов вздёрнуть на виселице живого человека. Во-вторых, они считают время абсолютно бесплатным, из-за чего деятельный инспектор умудряется растрачивать каждый месяц тысячи или даже десятки тысяч (sic!) рабочих часов предпринимателей.

Справедливости ради я вынужден признать, что проблема с воровством чужого времени постепенно решается, бюрократии становится меньше. Однако решается она слишком медленно — любой предприниматель может сходу припомнить несколько случаев, когда его на ровном месте принудили убить день-другой на никому не нужную ерунду.

PS. Помните очередной проект по замене Википедии, на который выделяли два миллиарда рублей? Я ещё тогда объяснил, почему этот проект неизбежно провалится:

https://olegmakarenko.ru/1684505.html

Пока что мои прогнозы, к сожалению, сбываются. Последние новости о проекте появились год назад, СМИ сообщили о приостановке работ:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/rus_wiki/

Позже писали, что на самом деле журналисты что-то напутали, и работы продолжаются, однако по сайту БРЭ этого не скажешь. К примеру, статья об Османе I, основателе Османской империи, там есть, пусть и очень короткая — скопирована из БСЭ, вероятно. А вот статьи об операционной системе Windows… уже нет:

https://bigenc.ru/search?q=Windows