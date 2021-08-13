В Рыбинске в рамках национального проекта «Культура» отремонтировали детскую школу искусств № 6

13.08.2021, 9:09, Новости

Теги: Бюджет, Образование

В учреждении дополнительного образования восстановили фасад здания.

На входной группе смонтировали пандусы для маломобильных учеников. Стены и пол в актовом зале отремонтировали на средства, сэкономленные в ходе торгов.

К работам по покраске фасада здания в детской школе искусств № 6 подрядная организация приступила в мае. На сегодняшний день все запланированные работы выполнены и сданы.

— Фасад — это лицо школы. Он не соответствовал тому виду, который должен быть у детской школы искусств. Сейчас здание имеет красивый и эстетичный облик. Очень удачно подобран цвет. Целый район заиграл новыми красками. Дети должны учиться в красивых зданиях, особенно те, которые причастны к искусству, — рассказала директор детской школы искусств № 6 Юлия Хотулева.

Работы в актовом зале, где проходят выступления, экзамены и родительские собрания, также успели сделать до начала учебного года. В помещении отремонтировали стены и покрасили пол. Главный вход в школу искусств оборудовали пандусами для маломобильных учеников.

Средства в размере почти 1,3 млн рублей выделены из федерального бюджета при софинансировании регионального и местного.

В 2021 году Рыбинск получил по нацпроекту «Культура»18 миллионов рублей. Выделенный объем финансирования направлен на модернизацию учреждений культуры, обновление материальной базы и цифровизацию культурного пространства.

Эти средства позволили отремонтировать здания и помещения детских школ искусств №5, 6 и 7. Школы № 3 и 7 получили музыкальные инструменты: новые рояли, гитары, скрипки, баян, флейту, саксофон.

По направлению «Цифровая культура» в Общественно-культурном центре создали виртуальный концертный зал. Акустическая система и большой экран подарят зрителям эффект присутствия в лучших концертных и театральных залах страны.

Пресс-служба администрации Рыбинска