Студенты из Висконсина увидели крылатого желтоглазого гуманоида

Оно простояло так секунд десять, прежде чем повернуло голову и посмотрело прямо на нас. Воздух, казалось, в этот момент весь вышел из моих легких, и я ощутила непреодолимое чувство ужаса, не страха, а абсолютного ужаса.

Это происшествие случилось в начале августа 2021 года и один из очевидцев недавно связался с исследователем загадочных существ Лоном Стриклером, а также уфологом Мануэлем Навареттом, главой американского центра изучения НЛО – UFO Clearinghouse.

Студентка местного колледжа, работавшая уборщиком на главной концертной сцене фестиваля Wisconsin State Fair Park, который проходил в городке Уэст-Эллис, пригороде Милуоки, а также ее помощник, внезапно заметили гуманоидное существо ростом около 7 футов (210 см), у которого были желтые глаза и черные крылья за спиной.

Существо стояло неподалеку и пристально наблюдало за людьми, убирающими сцену после фестиваля.

"Мне очень жаль, что я отправила вам это сообщение не сразу после события, а лишь сейчас, но мне пришлось все это записать, пока этот опыт был еще свеж в моей памяти. И давайте посмотрим правде в глаза, после того, что я только что увидела, я серьезно сомневаюсь, что смогу заснуть до восхода солнца и мне нужно время, чтобы успокоиться.

Я работала в составе бригады по уборке во время фестиваля в штате Висконсине в Уэст-Эллисе, и сегодня вечером (четверг 5 августа 2021 г.) я находилась возле главной сцены, помогая убирать мусор после концерта, который прошел этим же вечером. Я была с другим человеком примерно моего возраста, мы болтали об этом концерте (играла христианская рок-группа – Skillet).

Мы стояли в дальнем правом углу сцены, собирая мусор и просто разговаривая, когда мой напарник внезапно закричал "Что это за хрень?! Я посмотрела туда, куда он смотрел, и там, примерно в 30 футах от нас (9 метров), в стороне стоянки, находилось некое очень высокое существо.

Оно не было похоже ни на одного человека, которого я когда-либо видела раньше. Оно был около семи футов высотой (2010 см) и тощим, но все равно выглядело очень массивным. Оно было угольно-черным, с двумя светящимися желтыми глазами и крыльями, как у летучей мыши!

Реально, у него буквально были дьявольские кожистые крылья, которые были в длину примерно 12 футов (360 см) от кончика до кончика и выходили откуда-то из его спины. Эта штука выглядела как демон, пришедший из глубин Ада, и, похоже, оно смотрело прямо на сцену, где находились люди, убирающие музыкальную аппаратуру.

Только сейчас я могу оценить некоторую иронию увиденного, что демон из Ада проверяет сцену после христианского рок-концерта.

Потом это существо сделало пару шагов к сцене. Похоже, что оно не особо устойчиво стояло на своих ногах, но я не была достаточно близко, чтобы увидеть, как выглядят его ноги, и тем более я не была достаточно глупой, чтобы попытаться приблизиться к этому существу.

Оно простояло так секунд десять, прежде чем повернуло голову и посмотрело прямо на нас. Воздух, казалось, в этот момент весь вышел из моих легких, и я ощутила непреодолимое чувство ужаса, не страха, а абсолютного ужаса, как будто моя жизнь тут же закончилась, и эта штука собиралась схватить мою душу и утащить ее вниз в Ад.

Затем оно пару раз быстро взмахнуло крыльями, как будто расправляло их, взлетело в воздух и исчезло. Ночная темнота поглотила его за несколько миллисекунд.

Я не уверена, сколько я и мой напарник там еще простояли в шоке, но только когда кто-то подошел к нам и спросил, видели ли мы кого-то, кого они искали, мы вырвались из этого состояния. Человек спросил нас, все ли у нас в порядке, а затем спросил, не накурились ли мы.

Мы рассказали ему о том, что видели, и я не уверена, что это только не укрепило его веру в то, что мы курили травку. Он сказал нам, что, возможно, это была просто большая сова или какая-то другая птица, и, возможно, свет со сцены и тени заставили ее казаться больше, чем она была на самом деле.

Я же уверена, что то, что я увидела, было реальным и эта картина застряла в моей голове на всю ночь. Мой напарник выглядел так, будто видел самого дьявола. Он сказал, что это напугало его, и что он собирается придерживаться хорошо освещенных мест до конца ночи. В конце концов мы продолжили свою работу и вернулись домой около 02:30 ночи".

Исследователь Лон Стриклер связался с девушкой по указанному ей контакту и получил от нее больше подробностей инцидента.

"Свидетель – студентка последнего курса колледжа. Я спросил ее о другом человеке, который был свидетелем этого наблюдения, и она заявила, что не разговаривала с ним и даже не видела его с момента того инцидента.

Свидетельница рассказала, что существо, похоже, было больше озабочено людьми, которые помогали убирать оборудование после концерта, и поначалу оно не замечало ее или ее помощника.

Когда я спросил ее, могло ли это в самом деле быть что-то вроде большой совы или журавля, она ответила, что существо казалось слишком большим и, похоже, имело некоторый разум, и что она была уверена, что это не птица или животное. По ее мнению это был демон".