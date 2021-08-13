 

“Ой, как он смотрит на вас”, “Прекрасная пара”. Боржемская позировала в объятиях Дикусара

13.08.2021, 11:04, Новости дня
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Боржемская позирует в объятиях Дикусара, принимая танцевальные позы. На одном из снимков Дикусар обнимает Боржемскую за бедро. 

“Хочу посвятить сегодняшний пост всем девочкам. Вы самые лучшие, самые красивые и смелые. Любите себя, каждую свою изюминку и, как вам кажется, недостаток. Вы даже не представляете, как быстро мы можем изменить свое тело, свою жизнь и свои мысли, если захотим. Поскольку мы – девочки. И можем в этой жизни все”, – написала она.

“Прекрасная пара”, – оценили снимки подписчики Боржемской.

“Ой, как он смотрит на вас”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Контекст:

Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. Она является экспертом программы на СТБ “Все буде добре”. Была тренером нескольких сезонов шоу “Зважені та щасливі” на этом же канале.

В 2018 году Боржемская рассталась со своим мужем – боксером Вячеславом Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В январе 2021 года Боржемская призналась, что позволила себе сходить на свидание, но осталась разочарованной.

Дикусар родился в 1985 году в Одессе. Хореограф стал известен после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. С 2007-го по 2010 год состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на коллеге – Алене Шоптенко. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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