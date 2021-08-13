 

“Увы, деменция не за горами”, “Чисто Петросян”. Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык

13.08.2021, 11:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певец предстал в шортах и рубашке с коротким рукавом. Несколько раз, пританцовывая, он поднял ноги перед объективом и высунул язык.

“35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи! Лови мои новые Yeezy на всех цифровых платформах!” – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Подписчики отреагировали на пост.

“Чем дальше, тем больше разочарований. А когда-то восхищалась. Увы, деменция не за горами”, – заявила sakramento3.

“Чисто Петросян”, – отметил klimlp. 

Евгений Петросян, о котором идет речь в комментарии, – советский и российский комик.

Трек Yeezy Киркоров опубликовал на своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Филипп Киркоров / YouTube
Контекст:

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список “глупостью”, которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что “нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами”.

В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении звания российскому артисту после того, как он поддержал Ани Лорак на международном песенном конкурсе “Евровидение”. В апреле 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что если лишать звания Киркорова, то заодно его нужно отобрать и у Ани Лорак. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / В Одесской области в катакомбах нашли труп мужчины

24.07 / Устроившего взрыв преподавателя академии имени Можайского отправили на принудительное лечение

12.06 / Volkswagen возродит модель Samba

24.09 / В СНБО начали разработку стратегии кибербезопасности Украины

01.11 / Под Краснодаром машина въехала в толпу, погибли пятеро

17.06 / В Латвии по подозрению в шпионаже задержали россиянина

31.07 / C начала кампании иммунизации от COVID-19 в Украину прибыло около 12 млн доз вакцин – Ляшко

05.11 / Польша выдала РФ обвиняемого в убийстве одноклассника

04.05 / В работе TikTok произошел глобальный сбой

26.04 / FAZ – немецкие власти собираются предоставить вакцинированным больше свобод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика