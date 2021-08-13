“Увы, деменция не за горами”, “Чисто Петросян”. Киркоров в шортах поднял ноги перед камерой и высунул язык

Певец предстал в шортах и рубашке с коротким рукавом. Несколько раз, пританцовывая, он поднял ноги перед объективом и высунул язык.

“35 лет в шоу-бизе. Выгляжу на 35 изи! Лови мои новые Yeezy на всех цифровых платформах!” – написал он.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Подписчики отреагировали на пост.

“Чем дальше, тем больше разочарований. А когда-то восхищалась. Увы, деменция не за горами”, – заявила sakramento3.

“Чисто Петросян”, – отметил klimlp.

Евгений Петросян, о котором идет речь в комментарии, – советский и российский комик.

Трек Yeezy Киркоров опубликовал на своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: Филипп Киркоров / YouTube

Контекст:

Филипп Киркоров – обладатель званий народный артист РФ, народный артист Украины и народный артист Молдовы.

Киркоров находится в базе данных украинского сайта “Миротворец” за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским. За это певца резко раскритиковал украинский журналист Дмитрий Гордон.

23 июня 2021 года стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым “российским” и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список “глупостью”, которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что “нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами”.

В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении звания российскому артисту после того, как он поддержал Ани Лорак на международном песенном конкурсе “Евровидение”. В апреле 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что если лишать звания Киркорова, то заодно его нужно отобрать и у Ани Лорак.

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