 

Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной

13.08.2021, 11:04, Новости дня
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Пара танцевала ночью возле бассейна. Во время съемки Фонсека была в брючном костюме, а Вакки – в белых брюках и рубашке цвета хаки. 

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписано 20,4 млн человек.

С 2018 года он состоит в отношениях с Фонсекой. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема. У ребенка выявили патологию. “Блу родилась с “волчьей пастью”. Мы счастливы, что у нашей девочки есть прекрасная команда медиков и они смогут помочь ей жить совершенно нормальной жизнью”, – написал он тогда. В апреле 2021 года ребенка прооперировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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