 

Врач Павлова дала рекомендации переболевшим COVID-19 по набору мышечной массы

13.08.2021, 11:00, Разное
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Врач-эндокринолог из клиники МГУ Зухра Павлова дала рекомендации переболевшим COVID-19 по правильному набору мышечной массы. На ранних этапах следует исключить любые физические нагрузки и постепенно восстанавливать форму.
Из-за болезни многие люди жалуются на потерю мышечной массы, что доставляет дискомфорт после выписки из больницы и не позволяет вернуться к привычному режиму дня. В свою очередь восстанавливаться после заболевания тоже необходимо постепенно и ни в коем случае нельзя сразу же налегать на серьёзные физические упражнения или занятия в спортивном зале. Идеальными для первого этапа являются ходьба или плавание. Причём при этих занятиях необходимо чётко следить за физическим состоянием и не допускать перегрузок. В идеале следует контролировать сердцебиение и пульс.

Эксперт не обошла стороной вопросы о том, когда же можно возвращаться к более серьёзным тренировкам. Это следует делать только тогда, когда обычная ходьба и плавание становятся лёгкими и сердечный ритм ускоряется незначительно, не выходя за пределы нормы, пишет интернет-издание NewInform.



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