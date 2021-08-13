 

Le Figaro – в Абрау-Дюрсо заверили французских коллег — и без названия «шампанское» в России их будут любить

13.08.2021, 10:58, Новости дня
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По новому закону название «шампанское» может получить только российское игристое вино, произведённое традиционным способом. По мнению руководителей Абрау-Дюрсо, это благотворное нововведение, хотя закон был написан на скорую руку и в нём есть недоработки. Впрочем, они заверяют: русские хорошо знают французскую продукцию и будут её покупать даже без маркировки «шампанское», пишет Le Figaro.


Reuters

В районе Абрау-Дюрсо кажется, будто находишься в Альпах, пишет специальный корреспондент Le Figaro Жюльан Коллин. Но это Краснодарский край — регион, где производят почти половину всех российских вин. В 2016 году сюда переехал французский специалист по вину Жорж Бланк. «Я ни секунды не сомневался после того, как приехал сюда. Потенциал огромен, поскольку РФ находится в той фазе, когда восстанавливается её столица виноградников», — приводит издание его слова.

Сам Бланк до этого 20 лет работал у Moët & Chandon, но сейчас повторяет судьбу другого француза, Виктора Дравиньи, который работал в Абрау-Дюрсо в начале XX века. Как отмечает автор статьи, это одна из самых престижных российских виноделен, а сегодня — и самая крупная: в 2020 году было продано 40 миллионов бутылок. Автор статьи напоминает, что недавно сам Путин пошутил, что после президентского срока мог бы работать в этой компании.

В Абрау-Дюрсо считают, что новый российский закон о том, какие вина можно называть шампанским, вызвал гиперреакцию Франции. Глава компании Павел Титов отмечает, что закон писался на скорую руку, поэтому возмущение производителей из региона Шампань ему понятно, к тому же он заверил, что в РФ своих коллег очень уважают. В свою очередь, его компании в соответствии с этим законом придётся добавить слово «шампанское» на заднюю этикетку своих игристых вин. «Мало кто читает заднюю этикетку», — отметил Жорж Бланк.

Но, по его мнению, в долгосрочной перспективе эта реформа пойдёт во благо, поскольку направлена на оздоровление российского рынка, где слово «шампанское» применяют и к винам плохого качества. К тому же закон выделяет местных производителей, что актуально в контексте противостояния с Западом.

Но при этом им нужно использовать только выращенный в РФ виноград, а в РФ виноградников катастрофически не хватает. Это отмечают и в Абрау-Дюрсо, где говорят, что им придётся сократить производство в поиске замены закупаемому за границей сырью. На такие перемены требуется минимум пять лет, так что российские производители были застигнуты врасплох.

Производство игристых вин в первой трети 2021 года уже сократилось на одну третью часть по сравнению с прошлым годом. На каких-то предприятиях, как на заводе в Санкт-Петербурге, производство пришлось сократить в 8 раз. А кто-то и вовсе закрылся.

Но, как считают эксперты, в вопросах конкуренции этот закон вряд ли что-то исправит. Как отмечает Титов, в РФ хорошо знают французские шампанские вина, их продажи не упадут. К тому же традиционным методом в РФ производится лишь 10% всех игристых вин.

Впрочем, у специалистов есть мнение, что слово «шампанское» так давно используется неверно, что пора от него избавиться и придумать новое собственное название, пишет Le Figaro.

 



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