 

El País – через 30 лет нынешнее лето будет считаться холодным — предупреждают метеорологи

13.08.2021, 10:58, Новости дня
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Метеорологи Испании спрогнозировали рост частоты волн тёплой погоды в связи с антропогенным воздействием на окружающую среду, пишет El País. По их данным, в будущем экстремальная жара будет наступать чаще. Специалисты предупредили, что такие изменения климата грозят ростом смертности и числа пожаров.


Reuters

Испанию накрыла первая волна тёплый погоды в этом году. Ожидается, что в некоторых районах страны воздух прогреется до +45 °C, а ночью температура не опустится ниже +26…+28 °C. Как отмечает El País, столь жаркая погода в стране установилась через несколько дней после публикации доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН о влиянии человека на атмосферу, океаны и сушу. 

Хотя жара пришла на Пиренейский полуостров после обнародования доклада, пресс-секретарь Государственного метеорологического агентства Испании Рубен дель Кампо подтвердил, что всего за десятилетие в стране удвоилось число волн тёплой погоды. «Деятельность человека увеличивает частоту и интенсивность тепловых волн. Через 30 лет такое лето, как сегодня, будет считаться холодным», — предупредил дель Кампо.

По данным агентства, страну ждёт «экстремальная и необычная» погода — столбики термометров будут на 5 — 10 °C выше средних значений для летнего времени.

Как напоминает издание, волнами тёплый погоды называются периоды, которые соответствуют трём критериям. Во-первых, температура воздуха должна быть на 5% теплее средней летней температуры. Во-вторых, жара должна установиться на большей части территории страны. И, наконец, она должна длиться не менее трёх дней.

Дель Кампо отметил, что число подобных эпизодов удвоилось всего за десять лет. С 2010 по 2020 годы в Испании наблюдалось 24 волны тёплой погоды, которые становятся всё более частыми и интенсивными. По словам профессора Университета Сантьяго-де-Компостела Доминика Ройе, с 1971-го по 2000-й в Испании наблюдались волны жары в среднем 21 день в году. Однако климатолог прогнозирует, что в 2050 году волны тёплой погоды продлятся не менее 41 дня, при этом они будут более интенсивными и затронут большую площадь.

Как отмечает El País, рост средней температуры может привести к весьма неприятным последствиям. По данным Хичама Ачебака из Института глобального здоровья Барселоны, в период с 1998 по 2012 годы в Испании количество смертей от жары и её последствий составило 3 669 человек в год. Ачебак прогнозирует, что на основании этих данных с учётом повышения температуры в период с 2035 по 2064 годы смертность в стране может достигнуть 14 531 человека в год, а в период с 2070-го по 2099-й в год жара будет уносить жизни 30 443 человек.

Тем не менее специалист отметил, что эти данные не учитывают факт повышения уровня жизни испанцев. «За последние четыре десятилетия повысился уровень жизни и расширился доступ к кондиционерам и отоплению, поэтому многие люди лучше подготовлены к таким температурам», — заявил Ачебак.

Кроме того, El País предупреждает, что экстремальная жара значительно увеличивает риск возникновения пожаров. Только с начала года в Испании произошло 1959 пожаров, в результате которых сгорело 37 535,9 га лесной площади.



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