В Москве отменили обязательный перевод сотрудников на дистанционную работу

В Москве в пятницу отменили требование о переводе трети сотрудников на удалённый формат работы и регулярном тестировании 10% персонала на коронавирус. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документы, теперь эти требования носят рекомендательный характер. Однако работодателям всё ещё необходимо измерять температуру персонала в начале дня и не допускать до работы сотрудников с симптомами простуды. Кроме того, градоначальник отменил ограничения на посещения зоопарков, передаёт телеканал “360”.