С 16 августа вход в мавзолей Ленина будет доступен исключительно после предъявления QR-кода

Власти Москвы ввели новый санитарный режим для желающих посетить мавзолей Ленина. С 16 августа доступ к объекту исторического наследия будет осуществляться исключительно после предъявления сертификата о вакцинации с QR-кодом.

Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, решение было принято, чтобы предотвратить возможность возникновения новой волны распространения коронавирусной инфекции и вводится исключительно для безопасности граждан.

«Как вы понимаете, Владимиру Ильичу уже давно ничего не угрожает, кроме отдельных грибковых инфекций, но мы эти процессы держим под контролем. А вот многочисленные посетители мавзолея рискуют заболеть и заразить других. Тем более, согласно моей информации, большая доля сторонников Ленина и СССР скептически относится к вакцинации, хотя в Советском Союзе граждан вакцинировали с юных лет и в принудительном порядке. Сегодня в свободном обществе принудительный порядок недопустим, но в таком случае гражданин выбирает: или делать прививку и наслаждаться благами жизни или он не подвергает риску заражения инфекцией других людей и избегает публичных мест, таких как мавзолей», – заявил Собянин.

По прогнозам специалистов, после введения новых ограничений посещение мавзолея может снизиться вдвое. Также медики отмечают правильность решения властей Москвы.

«Ограничения по QR-кодам, введённые для посетителей кафе и ресторанов, неактуальны для людей старшего возраста и поклонников социализма. Обычно их уровень доходов и так ограничивал их в посещении таких заведений. В то же время для посещения культового для них места – мавзолея Ленина, потребуется прививка», – заметил эпидемиолог Минздрава Василий Рощин.

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