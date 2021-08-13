 

Видео: Темный дискообразный объект запечатлели над Нью-Йорком

13.08.2021, 10:52, Разное
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Неопознанный дискообразный летательный аппарат темного цвета был заснят очевидцем на видео 7 августа 2021 года над Манхеттеном (Нью-Йорк, США).

Данное видео опубликовал в Сети известный уфологический портал Mutual UFO Network (MUFON). Этот темный корабль был заснят 7 августа 2021 года над Манхэттеном.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг не упустил шанс прокомментировать это аномальное явление. Он сообщил, что не сильно удивлен единственному сообщению о наблюдаемом НЛО, так как сейчас многие из-за коронавирусной пандемии стараются сидеть дома. Все очевидцы сидят сейчас по домам и им не до пришельцев. Однако пришельцам, вероятно, есть дело до людей.

Первоначально уфолог решил, что это обычное дымовое кольцо, но присмотревшись внимательно, отбросил эту гипотезу. Затем Скотт предположил, что это могло быть темное облако, увлекаемое потоком ветра, однако на 57 седьмой секунде видеоролика объект молниеносно уносится вверх и скрывается за облаками.

Очевидец, озадаченный невероятной картиной, направил видеоролик уфологам на тщательное изучение.

Кстати, американец предварительно удалил из видеоролика звуковое сопровождение, так как сие «представление» заставило его со страху нецензурно выражаться. Может из-за этого пришельцы сконфузились и спешно ретировались?

Скотт Уоринг уверен, что это был настоящий инопланетный корабль, имеющий дискообразную форму и черное дымчатое покрытие. НЛО, по мнению уфолога, наблюдало за людьми сверху. Собственно, они только этим и занимаются – изучают (и пугают) людей.



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