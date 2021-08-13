 

Составлен рейтинг регионов РФ по индексу борща

13.08.2021, 10:46, Новости дня
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В большинстве регионов РФ индекс борща в первые шесть месяцев этого года сократился в среднем на 4% по сравнению с тем же периодом 2020-го; беднейшим регионом страны оказалась Тува.

Показатель означает, какое количество продуктов для приготовления самого популярного первого блюда в стране может купить житель региона на свои месячные доходы после уплаты всех налогов и обязательных платежей. В 64 субъектах федерации цифры оказались меньше, чем годом ранее, а среднем по стране индекс находится на минимуме за пять лет, передают «Ведомости».

Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где доходы граждан позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырех человек. Следом за ней идут Ингушетия (56 блюд), Калмыкия (59 блюд), Карачаево-Черкесия и Чувашия (62 блюда). Лишь немногим выше индекс в Крыму – 65 блюд. Сильнее всего упала покупательная способность в Севастополе – на 14%.

Самыми богатыми с точки зрения борщевого набора стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа – 230 и 204 блюда, а также Москва – 179 блюд. В целом регионы вверху списка оказались в 4,6 раза богаче, чем те, что на нижних позициях.

За год в среднем по стране стоимость приготовления борща выросла на 9%, до 293 рублей, а доходы россиян после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ – до 29,9 тыс. рублей. Однако менее обеспеченная половина россиян получала 13,1 тыс. рублей, что позволяло приготовить 48 блюд борща. Доходы 10% самых богатых составили 96 тыс. рублей.

Ранее зампред Госдумы Алексей Гордеев заявил, что по всей стране при участии «Единой России» созданы рабочие группы, контролирующие стабилизацию ситуации с ценами на сезонные овощи. 



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