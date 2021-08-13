 

Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский

13.08.2021, 10:46, Новости дня
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Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума «Армия-2021», сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации «Ростех»).

«Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», – передает ТАСС сообщение ОАК.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что РФ срочно нужны военно-транспортные самолеты.



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