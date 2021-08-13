 

В минздраве Якутии опровергли информацию о гибели человека из-за смога

13.08.2021, 10:46, Новости дня
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Информация о смерти жителя республики из-за дыма от лесных пожаров не соответствует действительности, заявили в минздраве Якутии.

Министр здравоохранения региона Елена Борисова заявила, что «подобный вызов не был зафиксирован в службе скорой помощи», информация «не соответствует действительности», передает канал «Якутия 24».

Она добавила, что на подобные происшествия в обязательном порядке выезжает бригада скорой помощи.

Ранее в соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что на улице, не дойдя до подъезда своего дома, умер человек. Автор заявлял, что причиной смерти якобы стало удушье дымом.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.



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