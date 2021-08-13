Мнение: Последние дни Талибана

Уже буднично, но тем не менее.

За последние часы Талибан захватил Лашкаргах, а также столицы провинций Уругзан, Забул, Логар, Гор, а также аэродром Герата.

Опять же, захвачены огромные трофеи.

Всего Талибан контролирует уже 15 из 34 провинциальных столиц Афганистана. Талибы призвали оставшиеся провинциальные центры к сдаче.

Стоит отметить, что переговоры о сдаче Кандагара вел бывший президент Карзай.

США отправят до 3000 солдат в Афганистан, чтобы помочь эвакуировать из страны оставшихся американцев.

Министр обороны Британии заявил, что "обеспокоен", что Афганское государство оказалось несостоятельным. Британия отправит 600 солдат для помощи эвакуации британцев из Афганистана.



Калат, столица провинции Забул.



Аэродром Герата.



Герат. Жизнь возвращается в "новую норму".



Маленькие радости талибов в Герате.



Встреча двух губернаторов Фараха. Бывшего от правительства (лысый) и действующего от Талибана.

В Кабуле подозревают бывшего губернатора в сговоре с Талибаном.



Армейская колонна получила безопасный проход из провинции Гильменд в направлении Кабула.



Механизированная колонна Талибана.



Лашкаргах.



Трофейные гаубицы в Лашкаргахе.



Выездное заседание в Лашкаргахе.



Резиденция губернатора Лашкаргаха.



Там же.



Трофейный вертолет в Лашкаргахе.



Газни.



Центр Кандагара.

В звуковом послании губернатора Талибана Хаджи Ваффы говорится:

«Муниципалитет Кандагара должен выйти и построить мосты и организовать город Кандагар. Торговцы и бизнесмены должны выйти и продолжить свою работу.

Те, кто работал в правительстве, должны оставаться в своих домах, они должны связываться с представителями службы безопасности Талибана и не должны разгуливать. Они не должны убегать. Со стороны Талибана им объявлена ​​амнистия

Тем, кто работал в правительстве, особенно в сфере безопасности, не разрешается уезжать – никому не разрешается уезжать. Оставайтесь в своих домах и свяжитесь с представителями службы безопасности Талибана ».

Воспользуйтесь амнистией шейха Хайбатуллы Ахундзаде. Оставайся в своих домах. Никуда не уходи. Не ходи в Кабул».



Январь 2021 – Америка вернулась.

Август 2021 – Талибан, пожалуйста не трогай наше посольство, мы заплатим тебе.

Уже очевидно, что США терпят крупнейшее поражение со времен Вьетнамской войны.

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