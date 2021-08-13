 

Мнение: Последние дни Талибана

13.08.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уже буднично, но тем не менее.
За последние часы Талибан захватил Лашкаргах, а также столицы провинций Уругзан, Забул, Логар, Гор, а также аэродром Герата.
Опять же, захвачены огромные трофеи.
Всего Талибан контролирует уже 15 из 34 провинциальных столиц Афганистана. Талибы призвали оставшиеся провинциальные центры к сдаче.
Стоит отметить, что переговоры о сдаче Кандагара вел бывший президент Карзай.
США отправят до 3000 солдат в Афганистан, чтобы помочь эвакуировать из страны оставшихся американцев.
Министр обороны Британии заявил, что "обеспокоен", что Афганское государство оказалось несостоятельным. Британия отправит 600 солдат для помощи эвакуации британцев из Афганистана.


Калат, столица провинции Забул.


Аэродром Герата.


Герат. Жизнь возвращается в "новую норму".


Маленькие радости талибов в Герате.


Встреча двух губернаторов Фараха. Бывшего от правительства (лысый) и действующего от Талибана.
В Кабуле подозревают бывшего губернатора в сговоре с Талибаном.


Армейская колонна получила безопасный проход из провинции Гильменд в направлении Кабула.


Механизированная колонна Талибана.


Лашкаргах.


Трофейные гаубицы в Лашкаргахе.


Выездное заседание в Лашкаргахе.


Резиденция губернатора Лашкаргаха.


Там же.


Трофейный вертолет в Лашкаргахе.


Газни.


Центр Кандагара.

В звуковом послании губернатора Талибана Хаджи Ваффы говорится:
«Муниципалитет Кандагара должен выйти и построить мосты и организовать город Кандагар. Торговцы и бизнесмены должны выйти и продолжить свою работу.
Те, кто работал в правительстве, должны оставаться в своих домах, они должны связываться с представителями службы безопасности Талибана и не должны разгуливать. Они не должны убегать. Со стороны Талибана им объявлена ​​амнистия
Тем, кто работал в правительстве, особенно в сфере безопасности, не разрешается уезжать – никому не разрешается уезжать. Оставайтесь в своих домах и свяжитесь с представителями службы безопасности Талибана ».
Воспользуйтесь амнистией шейха Хайбатуллы Ахундзаде. Оставайся в своих домах. Никуда не уходи. Не ходи в Кабул».


Январь 2021 – Америка вернулась.
Август 2021 – Талибан, пожалуйста не трогай наше посольство, мы заплатим тебе.

Уже очевидно, что США терпят крупнейшее поражение со времен Вьетнамской войны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Мнение: Техническое. 14.05.2021

30.11 / Скандалы: Взятки ресторанами и мошенничество

30.01 / Ученые рассказали о динамике поражения легких коронавирусом

30.06 / Аналитики The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США

05.10 / Мнение: Почему 73% россиян не верят в вакцину от коронавируса?

29.10 / В Сети появились кадры со съемок второго сезона «Ведьмака»

30.07 / Не виноватая она! – Личное мнение

28.06 / Скандалы: «Пробивал, но не сливал»

13.08 / Мнение: Критерии патриотизма

05.01 / Песков: «Навка мыла туалеты ради пары штанов и похода в McDonald’s»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика