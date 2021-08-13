Военные Великобритании, ЦРУ и Пентагон тайно обсуждают НЛО

Тема НЛО регулярно присутствует в обсуждениях представителей министерства обороны Великобритании и Пентагона. Вопрос является актуальным последние 50 лет.

The Daily Star Sunday считает, что многие военные в странах Запада сегодня не сомневаются в наличии если не инопланетян, то “объектов неопознанной неземной природы”. Но правительственным чиновникам в разных странах “приходится очень тщательно формулировать свои заявления о существовании НЛО”.

Разумеется, после каждого такого сенсационного сообщения в СМИ появляются истории о сотнях “беременных от гостей Земли” женщин и прочий ад в духе “меня украли, пытали и вернули”.

Впрочем в публикации есть и факты. В частности, в ней отмечается, что за последние два десятилетия только в небе над графством Йоркшир наблюдались 200 неопознанных летающих объектов.

К примеру, в мае пассажир реактивного самолёта сфотографировал некий длинный объект в форме сигары, пристроившийся к борту во время полёта над Британскими островами. Хотя в ближайшем полицейском участке этого человека просто подняли на смех и попросили “не делать монтажей”.

Тем не менее Йоркшир действует как магнит для НЛО, это очень просто понять, наблюдая за местным небом, считают жители окрестных земель. Они связывают “визиты” инопланетян с двумя секретными прослушивающими станциями, которые дислоцируются в графстве Йоркшир.

По данным The Wall Street Journal, летом 2021 года Управление главы Национальной разведки США направило в конгресс аналитический отчёт о “неопознанных воздушных феноменах”.

Разведуправление сформировало особую рабочую группу для изучения вопроса. Рассматривались отчёты о 144 случаях наблюдения НЛО.

Были сделаны выводы о том, что они разделяются на:

– природные явления,

– военные разработки США и партнёров,

– метеозонды,

– “возможные китайские и русские супертехнологии”,

– “непонятные и, возможно, внеземные явления”.

При этом все вместе объекты “угрожают безопасности полётов и национальной безопасности Соединённых Штатов”.

Аналитики высказали мнение и о загадочном “тёмном теле”, похожем на НЛО, которое якобы “пожирало торпеды и дроны” в океане. Автором информации являлся отставной командующий военно-морским флотом США Дэвид Фравор, который заявил, что во время службы встретил НЛО в 130 километрах от побережья Сан-Диего, когда патрулировал местность на истребителе “Супер Хорнет”. Его напарник уточнил: загадочный объект буквально “всосал в себя торпеду”.

Одновременно в штабе ВМФ США официально подтвердили, что на трёх видео, которые недавно, видимо, с подачи военных моряков, распространила по всем социальным сетям некоммерческая организация To The Stars Academy, запечатлены НЛО, “нарушающие границы США”.

Журнал Popular Mechanics обнародовал сведения о том, что Пентагон потратил 22 миллиона долларов на изучение таких НЛО. Рассматривался ещё один случай, когда пилоты F-18 сняли в 2004 году космические объекты, которые внезапно появились на высоте около 27 километров, а затем полетели к морю, после чего остановились на высоте семь километров и зависли.

Таким образом, программа “аэрокосмической угрозы” работала с 2007 года, но через пять лет её закрыли из-за высокой стоимости. Надо отдать должное — с 1947-го по 1969 год американские военные проверили больше 12 тысяч сообщений о неопознанных объектах.

Выяснилось, что в большинстве случаев за НЛО люди принимали звёзды, болиды, облака или самолёты. Тем не менее 701 случай учёные объяснить не смогли.

Известная всему миру “Зона 51” работает и по сей день как секретная и охраняемая военная база в Неваде, расположенная в 130 километрах от Лас-Вегаса. Она функционирует в режиме повышенной секретности, над ней запрещены полёты авиации, но существует самые большие в мире взлётно-посадочные полосы.

Предположительно, “зона 51” предназначена для испытаний новейших летальных аппаратов и вооружений, что в целом нормально для страны с “лучшей армией в мире”.

Тем не менее уже более полувека все считают, что там изучаются НЛО, происходит контакт с настоящими инопланетянами, а результаты всех исследований почему-то держатся в строгой конфиденциальности.

Про “зону 51” очень мало общедоступной официальной информации. Военную базу открыли в 1955 году, но факт её существования ЦРУ признало лишь в 2013 году.

В СССР же уровень исследований НЛО был тоже достаточно высоким, в них принимали участие Академия наук, министерство обороны, КГБ и целый ряд учебных заведений и научно-исследовательских центров. Финансировались эти исследования вплоть до 1999 года.

О том, изучаются ли в России НЛО сейчас, власти и военные не сообщают, а поднимающих подобные темы высмеивают или обвиняют в “нарушении гостайны о военных испытаниях”.

Напомним, что на вопрос, имели ли власти СССР и России контакты с внеземным разумом и технологиями, в своё время ответил Дмитрий Медведев. Будучи президентом, в 2012 году он шутливо рассказал:

“Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано “Совершенно секретно”. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету… Одновременно предоставляется доклад — абсолютно закрытый — спецслужб, которые занимаются контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий эти папки, соответственно, передаются новому президенту”.

Впрочем после этого Медведев, вдохновлённый собственной шуткой, завершил её более приземленно.

“Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм “Люди в чёрном”, вышло уже несколько серий”, — поделился тогда ещё президент Медведев.