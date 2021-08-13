Сатанинский Храм предъявляет иск Техасу за «право» на жертвоприношение детей, называемое «ритуалом аборта»

У Сатанинского Храма есть то, что он называет «ритуалом аборта» — и теперь он подает в суд на штат Техас за право беспрепятственно провести эту «религиозную» церемонию.

В иске, поданном в окружной суд США Южного округа штата Техас, отделение Хьюстона от имени члена Сатанинского Храма «Энн Доу», утверждается, что «определенные предписанные штатом правила абортов нарушают религиозную свободу его членов», — сообщает Даллас. Observer.

«Они говорят, что правила, такие как те, которые требуют от женщин, желающих сделать аборт, пройти УЗИ и изучить результаты, прочитать об абортах и ​​отсидеть в обязательном периоде ожидания, нарушают религиозные учения храма».

«В Техасе законно сделать аборт», — продолжает сайт.

«Но процедура запрещена через 20 недель, если только не возникло опасное для жизни заболевание или у плода нет серьезных отклонений от нормы. Если человек соответствует критериям, государство требует, чтобы он получил сонограмму и документы о медицинских рисках, вариантах усыновления и стадиях развития плода ».

«Затем государство требует, чтобы женщина подождала 24 часа после получения сонограммы и документов, прежде чем она сможет сделать аборт», — сообщает Observer. – «Дневное ожидание не требуется, если для тех, кто живет в 100 милях или более от ближайшего поставщика абортов».

Сатанинский храм утверждает, что эти ограничения мешают его «ритуалу аборта», который, по его словам, выполнила Энн Доу. На своем веб-сайте (нет, я не буду приводить ссылку) он называет ритуал «церемониальным подтверждением самооценки и телесной автономии, объединяющей неудачный процесс».

Перед подачей иска адвокат Сатанинского Храма «направил письмо в Комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Техаса» с требованием «освобождения от ограничений на аборты от имени Энн Доу», — также говорится на веб-сайте группы.

Группа также утверждает, что «требования являются предварительным условием для возможности г-жи Доу участвовать в религиозной церемонии».

«Само по себе это серьезное вмешательство для государства — поставить нормативное препятствие, которое стоит денег, перед религиозными обрядами. Государство могло бы с таким же успехом облагать налогом и регулировать Массачусетс».

Что касается «ритуала аборта», Сатанинский храм пишет, что он «(1) требует аборта; и (2) подтверждает свою [матери] религиозную подписку на Третий и Пятый постулаты TST [Сатанинского храма]».

Эти принципы, соответственно, гласят: «Тело человека неприкосновенно, подчиняется только его собственной воле»; и «Убеждения должны соответствовать лучшему научному пониманию мира. Следует позаботиться о том, чтобы никогда не искажать научные факты, чтобы они соответствовали своим убеждениям ».

Выполняя ритуал, член Сатанинского Храма «посмотрит на свое отражение, получит напоминание о ее личности и ответственности перед собой, сделает глубокий вдох, сосредоточится на своем намерении и устроится поудобнее», — пишет Observer.

«Когда все будет готово, она произнесет третий и пятый постулаты храма вслух».

После убийства ребенка член Сатанинского Храма «возвращался к своему отражению и цитировал свое личное утверждение: «Клянусь моим телом, моей кровью. По моей воле это сделано», — рассказывает Observer.