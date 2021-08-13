Как в фильмах предсказали еду будущего: жуки, таблетки и исскуственное мясо

Растительное мясо и протеиновые батончики, которые раньше казались фантастикой, сейчас можно заказать в ресторане или купить в супермаркете. Однако первое их появление произошло еще раньше: в научно-фантастических книгах, а затем и в кинолентах.

Богатые протеином жуки

Насекомые как очень богатая белком пища стали весьма популярным блюдом сразу для нескольких создателей научно-фантастических киноисторий. Фантасты предполагают, что в будущем, когда тараканы и другие насекомые больше не будут проблемой для людских домов, предубеждение о «противности» поедания жуков и клопов пропадет. Эта недооцененная в XXI веке пища займет достойное место в рационе людей и других человекоподобных созданий. В сравнении с традиционным мясом у насекомых есть по крайней мере два существенных плюса: они быстро размножаются, что ускоряет процесс производства, а углеродный след «батончика из личинок» намного ниже упаковки колбасы.

Например, в сериале «Сквозь снег» протеиновые батончики из насекомых стали базовой пищей бедных людей, за счет которых они способны выживать в экстремально холодных условиях.

Такая экзотическая в наше время пища встречается также в фильмах «Враг мой», «Звездный путь», «Титан: После гибели Земли» и «В поисках Галактики». Более того, в последней киноистории герою Алана Рикмана приходится есть не измельченных или хотя бы подвергшихся термической обработке, а живых жуков.

Таблетки и полуфабрикаты

Эльфийский хлеб или лембас, одного куска которого хватает, чтобы чувствовать сытость целый день, существует не только в произведениях Толкина. В научно-фантастических фильмах лембас заменяет пищевые таблетки, энергетической ценности которых хватает на один день. При таком подходе к еде наслаждение ей пропадает, зато он экономит время как на приготовление, так и на сам прием пищи. Еда в таблетках и капсулах встречается в сериалах «Затерянный в космосе», «Вавилон 5», «Доктор Кто», а также в чехословацком фильме 1963 года «Икар-1», где одна таблетка размером с монету считается полноценным обедом для взрослого человека.

В других киноисториях таблетки выполняют роль полуфабрикатов, которые при нагревании, кипячении или погружении в специальную «микроволновку» с легкостью превращаются в жареную курицу или суп. Такой представляли еду будущего создатели «Пятого элемента» и фильма «Назад в будущее», где для большой пиццы на всю семью достаточно разогреть за три минуты таблетку пиццы размером с ладонь.

Бесформенная масса

В будущем, когда когда виртуальный мир будет превосходить обычный по реалистичности, в приготовлении настоящей еды больше не будет необходимости, считают авторы научно-фантастических фильмов и сериалов. Изысканные блюда европейской или азиатской кухни, фастфуд, десерты — все это будет в коде, проекции и в голове. А в рот попадет синтезированная масса, напоминающая манную кашу, с набором необходимых для человеческого организма веществ. Удовольствия ровно столько же, сколько от любимого блюда, а калорийность рассчитана специально под комплекцию и нагрузки. В таком случае весь процесс приготовления блюда любой сложности сводится ко времени на его выбор, а готовка и подача происходят практически моментально. Такой прагматичный подход к еде можно увидеть в фильмах «Чужой» и «Бразилия» Терри Гиллиама, где сама еда представляет собой однородную бесформенную массу розового, желтого и зеленого цветов, зато ценится героями фильма как высокотехнологическая еда и подается как деликатес.