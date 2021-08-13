Отец Бритни Спирс заявил, что откажется от опекунства над дочерью

Несколько часов назад американские СМИ соощили, что отец Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от прав опеки над дочерью после 13 лет опекунства. Однако не все так однозначно. Во-первых, отец 39-летней певицы пока официально не сложил с себя опекунские полномочия. Во-вторых, формулировка, заявленная в документах, гласит, что мужчина сделает это, “когда придет время”:

На самом деле нет никаких фактических оснований для отстранения мистера Спирса от должности хранителя имущества дочери. И это спорный вопрос, будет ли сейчас смена хранителя отвечать интересам мисс Спирс. Мистер Спирс готов уйти в отставку, когда придет время, но смена опекуна должна быть упорядоченной и включать решение вопросов, находящихся на рассмотрении суда,

В качестве аргументов в пользу Джейми Спирса его адвокаты называют помощь дочери в период некого “кризиса”, возникший в результате “психических и эмоциональных потрясений” и “манипуляций и финансовых трудностей”. При этом мужчина якобы готов сотрудничать с судом и новым адвокатом дочери Мэттью Розенгартом, чтобы передать дела новому опекуну.

Бритни и ее мать Линн Спирс

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.

Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Он даже публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”.

Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот пару лет назад напал на старшего внука и якобы избил его. Бритни с сыновьями Шоном и Джейденом

Напомним, что новый виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. Он заверил, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.