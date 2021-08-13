Отец Бритни Спирс заявил, что откажется от опекунства над дочерью
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Несколько часов назад американские СМИ соощили, что отец Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от прав опеки над дочерью после 13 лет опекунства. Однако не все так однозначно. Во-первых, отец 39-летней певицы пока официально не сложил с себя опекунские полномочия. Во-вторых, формулировка, заявленная в документах, гласит, что мужчина сделает это, “когда придет время”:
На самом деле нет никаких фактических оснований для отстранения мистера Спирса от должности хранителя имущества дочери. И это спорный вопрос, будет ли сейчас смена хранителя отвечать интересам мисс Спирс. Мистер Спирс готов уйти в отставку, когда придет время, но смена опекуна должна быть упорядоченной и включать решение вопросов, находящихся на рассмотрении суда,
В качестве аргументов в пользу Джейми Спирса его адвокаты называют помощь дочери в период некого “кризиса”, возникший в результате “психических и эмоциональных потрясений” и “манипуляций и финансовых трудностей”. При этом мужчина якобы готов сотрудничать с судом и новым адвокатом дочери Мэттью Розенгартом, чтобы передать дела новому опекуну.
Бритни и ее мать Линн Спирс
Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.
Бойфренд Бритни, Сэм Асгари, тоже не в восторге от уровня влияния отца на жизнь Бритни. Он даже публично осудил Джейми, опубликовав в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”.
Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот пару лет назад напал на старшего внука и якобы избил его.Бритни с сыновьями Шоном и Джейденом
Напомним, что новый виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.
Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. Он заверил, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.
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