“Надгробные плиты на ногах”, “Такую обувь продают в магазине “Интим”?, “Какая большая тетенька”. Волочкова показала свежие фото

“Сегодня добралась до любимого балетного зала после отдыха. Первые занятия после моря зачастую не легкие. Но мое тело в форме, и важно было в этом убедиться. 17-го августа, во вторник, состоится презентация моего нового клипа и музыкального альбома “Вселенная”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Ну почему всегда эти надгробные плиты на ногах, Карл?” – спросила подписчица vedmazapsib.

“А где такую обувь продают, в магазине “Интим”?” – поинтересовалась polinka11155.

“Какая большая тетенька”, – написала olgamazur78.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

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