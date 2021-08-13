“Это немаленькие деньги, я считаю”. Павлик рассказал, сколько платит за аренду квартиры и стоянку двух авто

“Мы платим за квартиру не так уж и мало – 20 тыс. грн. Это немаленькие деньги, я считаю. Там две большие комнаты, 80 квадратов или под 100. Но сейчас Миша родился, мы думаем, как расшириться. Денег нет, а хотелось бы, конечно купить дом. Поэтому мы подумываем, чтобы снять новую квартиру в своем же районе”, – сообщил артист.

По словам Павлика, он также ежемесячно оплачивает за стоянку двух автомобилей 5,2 тыс. грн. и 1 тыс. грн за стоянку мотоцикла.

Павлик уточнил, что свой автомобиль купил в кредит и до сих пор его выплачивает.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

Артист женат в четвертый раз. Супруга Павлика Екатерина Репяхова в прошлом была его концертным директором. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

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