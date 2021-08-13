 

Беленюк заявил, что часть украинских чиновников воспринимает Олимпиаду как возможность “поесть заграничные блюда и отдохнуть”

13.08.2021, 10:10, Новости дня
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Ведущая Наташа Влащенко предположила, что чиновникам из Министерства спорта не место в списке украинской делегации на Олимпиаде 2020 года, которая завершилась в Токио 8 августа, так как некоторые тренеры не смогли поехать туда со спортсменами. 

“Да, это известная история, я уже направил обращение в Министерство молодежи и спорта для того, чтобы выяснить, во-первых, состав этих делегаций поименно, и во-вторых, функционал каждого делегата. У нас, к сожалению, есть дурная привычка, когда некоторые чиновники воспринимают такие мероприятия, как Олимпийские игры, как возможность за бюджетные средства поехать в какую-то страну, посмотреть соревнования, поесть заграничные блюда и отдохнуть и не ставят в приоритет потребности спортсменов”, – ответил Беленюк. 

Он подчеркнул, что цель делегации – создать комфортные условия для спортсменов на соревнованиях. 

Беленюк вспомнил ситуацию с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко. 

“Спортсменка, которая прыгает с шестом, просила слезно трижды, чтобы ее тренера взяли на Олимпийские игры, потому что это техничный вид спорта, и каждое указание имеет вес. В данной ситуации она заняла пятое место, мы будем разбираться в ситуации. Главный тренер, который формирует команду по прыжкам с шестом, ее не услышал, к сожалению, и мы все увидели эту эмоциональную речь со слезами”, – добавил нардеп. 

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге: в состав делегации включали тренеров спортсменов из топ-10 мирового рейтинга, Килипко тогда была 22-й, сейчас занимает 16-е место.

Беленюк рассказал, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал безосновательными претензии украинских спортсменов. 

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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