“Так шикарно и сексуально!”, “Горячо”. 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
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На фото в огромном декольте видно грудь.
tbt, – написала актриса.
Это расшифровывается как Throwback Thursday – “Ностальгический четверг”. В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные снимки.
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”Так горячо!” – отметил подписчик kaankoc0735.
“Так шикарно и сексуально!” – заявил troutmaster4.
Контекст:
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.
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