“Так шикарно и сексуально!”, “Горячо”. 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте

На фото в огромном декольте видно грудь.

tbt, – написала актриса.

Это расшифровывается как Throwback Thursday – “Ностальгический четверг”. В этот день пользователи Instagram публикуют свои архивные снимки.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

”Так горячо!” – отметил подписчик kaankoc0735.

“Так шикарно и сексуально!” – заявил troutmaster4.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

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