Эксперты из США доказали пользу растворимого кофе

Эксперты из Министерства сельского хозяйства США доказали пользу растворимого кофе. Оно обладает всеми полезными качествами обычного напитка за исключением концентрации самого кофеина.

Для сравнения эксперты взяли обычную порцию эспрессо и сравнили её с порцией растворимого кофе. Оказалось, что в первом случае уровень кофеина в три раза больше. Таким образом полезное воздействие будет заметнее, но растворимый аналог не лишён достоинств. Так, при употреблении его в течение дня, у человека улучшается концентрация внимания и снижается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Причина полезности растворимого кофе кроется в процессе его создания. Для этого используются обычные зёрна, которые перемалывают, подвергают термической обработке горячей водой и высушивают. Таким образом все полезные свойства кофейных зёрен остаются и даже растворимый напиток является полностью натуральным продуктом, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».