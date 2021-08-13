Эксперты из США доказали пользу растворимого кофе

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13.08.2021, 10:06, Разное
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Эксперты из Министерства сельского хозяйства США доказали пользу растворимого кофе. Оно обладает всеми полезными качествами обычного напитка за исключением концентрации самого кофеина.
Для сравнения эксперты взяли обычную порцию эспрессо и сравнили её с порцией растворимого кофе. Оказалось, что в первом случае уровень кофеина в три раза больше. Таким образом полезное воздействие будет заметнее, но растворимый аналог не лишён достоинств. Так, при употреблении его в течение дня, у человека улучшается концентрация внимания и снижается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Причина полезности растворимого кофе кроется в процессе его создания. Для этого используются обычные зёрна, которые перемалывают, подвергают термической обработке горячей водой и высушивают. Таким образом все полезные свойства кофейных зёрен остаются и даже растворимый напиток является полностью натуральным продуктом, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



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