 

Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко

13.08.2021, 10:00, Разное
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Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская летом прошлого года, по данным ЦИК РБ, проиграла выборы президента Белоруссии Александру Лукашенко. Однако новоиспеченный политик продолжает путешествовать по миру и от имени простых граждан проводить встречи с зарубежными как бы коллегами. 13 августа Тихановская прилетела в Осло, чтобы привлечь Норвегию к борьбе против Лукашенко.

Как сообщает “Царьград”, оппозиционерка уже провела встречу с главой норвежского внешнеполитического ведомства Эриксен Серейде. Тихановская рассказала главе МИД о положении дел в в Белоруссии и, естественно, пожаловалась на действующий политический режим. Министр заверила несостоявшегося президента в поддержке со стороны властей Норвегии.

Серейде подчеркнула, что ее страна выступает за проведение в Белоруссии новых, свободных выборов. Она также призвала освободить политических заключенных и восстановить в республике свободу слова. Министр иностранных дел напомнила, что Норвегия поддерживает санкции Евросоюза, которые, по ее мнению, должны оказать серьезное давление на режим Лукашенко.

“Мы постоянно будем поддерживать демократические силы Белорусси”, – заявила глава МИД Норвегии.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал на своем ютуб-канале, что Светлана Тихановская должна встретиться с норвежскими компаниями и отговорить их сотрудничать с Белоруссией.



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