 

“Надя, ты что, беременна?”, “Шикарная”, “Краля”. Дорофеева развела ноги перед камерой

13.08.2021, 9:16, Новости дня
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“Обожаю музыкальные фестивали! Мой любимый период – coming soon (в переводе с английского – “приближается”. – “ГОРДОН”). Сохраняйте даты: 20 августа – Черноморские игры, Скадовск, 21 августа – Under Hill.Festival, Ивано-Франковск, 24 августа – “День народження країни”, Киев, НСК Олимпийский, 27 августа – NRJ Ukraine Live Party, Одесса”, – написала она.

Певица позировала возле стены в анфас и прфиль. А для одного из снимков присела, широко разведя ноги.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Краля”, – прокомментировала подписчица krugdp07.

“Шикарная!” – отметила love__dorofeeva.

“Надя, ты что, беременна?” – спросила m_a_r_i_y635.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитив). 11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексей Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Первый сольный концерт певица дала в Киеве 5 июня 2021 года.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes) с 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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