В Англии произошла стрельба, убиты шесть человек, в том числе ребенок

Об этом проинформировала пресс-служба полиции графств Девон и Корнуолл.

Инцидент произошел около 18.00. По предварительным данным, он не связан с терроризмом.

Погиб нападавший, двое мужчин и три женщины, одна из них скончалась в больнице. У всех огнестрельные ранения, сказано в релизе.

По данным The Times, среди жертв – маленькая девочка. The Guardian пишет, что полиция считает случившееся бытовым инцидентом. Стрелок, по информации газеты, совершил самоубийство. Издание тоже пишет, что среди погибших есть ребенок.

Фото с места происшествия опубликовал в Twitter репортер Карл Ив.

Henderson Place and Biddi k Drive tonight… pic.twitter.com/Mo2O8K8vwx

— Carl Eve (@CarlEveCrime) August 12, 2021



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—