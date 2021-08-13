 

В Англии произошла стрельба, убиты шесть человек, в том числе ребенок

13.08.2021, 9:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом проинформировала пресс-служба полиции графств Девон и Корнуолл. 

Инцидент произошел около 18.00. По предварительным данным, он не связан с терроризмом. 

Погиб нападавший, двое мужчин и три женщины, одна из них скончалась в больнице. У всех огнестрельные ранения, сказано в релизе. 

По данным The Times, среди жертв – маленькая девочка. The Guardian пишет, что полиция считает случившееся бытовым инцидентом. Стрелок, по информации газеты, совершил самоубийство. Издание тоже пишет, что среди погибших есть ребенок. 

Фото с места происшествия опубликовал в Twitter репортер Карл Ив. 

Henderson Place and Biddi k Drive tonight… pic.twitter.com/Mo2O8K8vwx

— Carl Eve (@CarlEveCrime) August 12, 2021


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / У Минздрава Украины есть три сценария течения новой волны COVID-19

11.06 / Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ латвийского депутата арестовали

19.06 / Директор парашютного клуба рассказал хронологию крушения самолета в Кузбассе

13.07 / В СИЗО Симферополя, в котором держат украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса

10.07 / В Америке создали четвероногого прыгающего робота

11.10 / Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 37 млн

21.09 / В РФ начались стратегические учения «Кавказ-2020»

23.09 / Адвокат сказал, как рэпер Эллей может избежать уголовного преследования после ДТП

19.01 / Россия завозит в ОРДЛО горючее и беспилотники – украинская разведка

14.07 / В Совфеде заявили о неготовности большинства школ и вузов к дистанционному обучению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика