 

Диетолог Уошбберн назвала лучшие напитки для похудения

13.08.2021, 9:12, Разное
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Диетолог Джоан Уошберн назвала лучшие напитки для похудения. Она также рекомендовала полностью исключить обработанные фруктовые соки и газировку из рациона.
Причина кроется в огромном количестве сахара, который используется в этих напитках. Он заметно нагружает организм, а повышенная калорийность этих напитков, даже диетических аналогов, неизменно приводит к увеличению жира. В случае же с похудением, лучше всего перейти на обычную воду. Она идеально справляется с задачей утолить жажду и не наносит вреда. Можно рассмотреть в качестве альтернативы несколько видов чая. Зелёный и имбирный прекрасно подходят худеющим людям. Чай из одуванчиков тоже можно добавить в рацион.

Ещё одним полезным напитком является смузи. Он благотворно сказывается на фигуре, как и лимонад с яблочным уксусом. Завершают список протеиновые коктейли. Несмотря на их исключительную полезность, диетолог всё же рекомендует проконсультироваться со специалистом из-за возможных аллергических реакций на некоторые компоненты. Также эксперт объяснила, что максимальной пользы от напитков можно добиться только в случае ежедневной физической активности и правильного питания, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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