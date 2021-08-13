Диетолог Уошбберн назвала лучшие напитки для похудения

Диетолог Джоан Уошберн назвала лучшие напитки для похудения. Она также рекомендовала полностью исключить обработанные фруктовые соки и газировку из рациона.

Причина кроется в огромном количестве сахара, который используется в этих напитках. Он заметно нагружает организм, а повышенная калорийность этих напитков, даже диетических аналогов, неизменно приводит к увеличению жира. В случае же с похудением, лучше всего перейти на обычную воду. Она идеально справляется с задачей утолить жажду и не наносит вреда. Можно рассмотреть в качестве альтернативы несколько видов чая. Зелёный и имбирный прекрасно подходят худеющим людям. Чай из одуванчиков тоже можно добавить в рацион.

Ещё одним полезным напитком является смузи. Он благотворно сказывается на фигуре, как и лимонад с яблочным уксусом. Завершают список протеиновые коктейли. Несмотря на их исключительную полезность, диетолог всё же рекомендует проконсультироваться со специалистом из-за возможных аллергических реакций на некоторые компоненты. Также эксперт объяснила, что максимальной пользы от напитков можно добиться только в случае ежедневной физической активности и правильного питания, пишет интернет-издание «Слово и Дело».