 

Капуста в России подорожала в 4 раза: сотрудник продуктовой сети наглядно показал рост цен

13.08.2021, 9:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудник одной из самых известных в России продуктовых сетей Тихон Смирнов решил узнать, как изменились цены на самые важные товары за последние четыре года. На его смартфоне чудом сохранились фотографии ценников 2017 года и он сравнил их с актуальными.

Так мужчина обнаружил, что картофель подорожал с 19,9 рубля за килограмм в 2017 году до 29,9 рубля за килограмм в 2021 году. Смирнов обратил внимание, что при этом на прилавках появился маленький картофель “эконом-класса”, которым раньше кормили только домашний скот.

Морковь за тот же период подорожала почти в два раза. Четыре года назад килограмм этого овоща в продуктовых сетях стоил 20,59 рубля, теперь же аналогичный объём обходится покупателям в 39,99 рубля. Однако сильнее всего подорожала капуста: ценник на неё подскочил в четыре раза выше: с 10,9 рубля в 2017-м до 39,99 рубля в 2021-м, передаёт телеканал “Царьград”.

Подешевели за это время лишь бананы, которые сотрудник назвал самым продаваемым товаром. Судя по фотографиям, цены снизились с 59,99 рубля за килограмм до 53,9 рубля за килограмм. Однако Тихон Смирнов пояснил, что порой магазины продают бананы себе в убыток, чтобы поднять статистику продаж.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / О льготах детям опричников

22.08 / Лукашенко поручил военным принять “самые жесткие меры” из-за протестов

11.12 / Мнение: Смертность от Covid-19: ужасная боль власовцев!

05.10 / Потерявшихся туристов из Мытищ нашли на Эльбрусе

10.11 / Инсайдеры: Доминик Уэст признался жене, что испытывает чувства к Лили Джеймс

02.11 / Певица Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу

26.11 / Растения испытывают и страх, и радость

12.12 / “Предновогодние праздники”: Светлана Лобода впечатлила поклонников эффектным нарядом

25.04 / Я/Мы «Медуза»

31.05 / Комплименты мужчине нужно делать правильно: что сказать, чтобы не испортить отношения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика