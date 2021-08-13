 

“Новые люди” против цензуры в интернете

13.08.2021, 9:06, Разное
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Лидер московского регионального списка партии “Новые люди” в Государственную думу, телепродюсер и бывший капитан команды КВН “Сборная РУДН” Сангаджи Тарбаев встретился с блогерами, чтобы обсудить цензуру в интернете и запретительные законы. По его мнению, властям пора воспринимать блогеров всерьез, общаться с ними на равных. Благодаря этому взаимодействую появятся новые правила игры, уверен Тарбаев.

Он считает, что последний состав ГД запомнится как “дума запретов”. Мол, за последние несколько лет в парламенте приняли очень много ограничительных законов, связанных с цензурой. “Вместо помощи людям депутаты заняты ограничением свободы слова. Мы идем в Госдуму, чтобы дать людям больше свободы”, – сказал телепродюсер.

Вместе с развитием интернет-индустрии создаются новые рабочие места, а значит, при правильном подходе она может оживить экономику России. “Новые люди” считают необходимым создание этического кодекса блогеров.

“Нужно разработать правила, которые позволили бы и государству регулировать блогосферу, и самой блогосфере выступать этим регулятором”, – считает Тарбаев.

Участники встречи сошлись во мнении, что законы и правила для блогеров должны создавать представители интернет-индустрии. Таким образом они смогут получить гарантии от государства по защите прав.



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