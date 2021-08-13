 

Россияне назвали самые сложные профессии

13.08.2021, 8:58, Новости дня
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Россияне сочли самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей «Работы.ру» старше 18 лет из всех субъектов РФ. Более половины опрошенных (52%) при этом отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача, – передает РИА «Новости».

«От врача требуется владение огромным количеством важных навыков – искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной», – прокомментировал руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко.

Еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования. 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% – пилотов, а 23% – учителей.

Сложность деятельности водолазов отметили 15% респондентов, 13% – программистов, 12% – военных, по 10% – химиков и инженеров. Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте «Другое» 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.

Уровень сложности профессий больше всего зависит от высокого уровня ответственности – это отметили 53% опрошенных. 41% респондентов также указали на высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей сложных профессий. Еще 38% участников исследования отметили эмоциональный накал в работе, а 32% опрошенных указали на высокие требования к квалификации и постоянное обучение. 30% опрошенных отметили тяжелые условия труда в сложных профессиях, 18% – ненормированный рабочий график, а 12% – низкую зарплату.

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