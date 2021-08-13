 

На Украине заявили об «испанском стыде» за Зеленского

13.08.2021, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, что испытывает «испанский стыд» за президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Зеленский малодушный, абсолютно лживый и недальновидный человек, который продолжает играть роль. Так, экс-парламентарий раскритиковал главу государства за отсутствие какой-либо реакции на призыв вице-премьера Украины Алексея Резникова разместить на территории страны американские силы противовоздушной обороны (ПВО), передает телеканала «Наш». 

Мураев подчеркнул, что президент узурпировал власть и полностью парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу. Зеленский пришел к власти, спекулируя на чувствах жителей Украины, его избрание стало возможным благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании, отметил он.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников в рамках визита в США призвал Пентагон развернуть на территории его республики «системы ПВО» или даже разместить на Украине полноценные военные подразделения.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что размещение оружия третьих сил на территории Украины возле Крыма повлечет за собой только повышение градуса напряженности в регионе. 

Генерал-лейтенант Александр Лузан сказал газете ВЗГЛЯД, что если Украина и вступит в войну с кем-либо, против нее будут работать в первую очередь баллистические ракеты, а не пилотируемая авиация. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Генпрокурор Нью-Йорка потребовала распустить NRA за «мошенничество»

15.12 / В США вакцину от COVID-19 Moderna признали безопасной и эффективной

13.07 / В Одессе ужесточили карантин

05.05 / Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией

19.01 / Число случаев COVID-19 в США превысило 24 млн человек

09.07 / Ту-160 перелетели через всю Россию и провели дозаправку в воздухе

08.08 / Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады в Токио понесет каноистка Лузан

09.09 / Бренд Volkswagen рассекретил сразу два универсала Golf нового поколения

17.06 / Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине

09.06 / Иммунолог объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика