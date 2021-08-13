Бывший инженер КБ “Южное” сконструировал баллистическую ракету для доставки контрабандных сигарет из Украины в Румынию

12 августа в 20:55 по московскому времени российские системы раннего обнаружения запуска иностранных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) зафиксировали несогласованный запуск ракеты среднего размера на территории юго-западной Украины.

В первые минуты все стратегические ядерные силы РФ были приведены в полную боевую готовность, а противоракетные системы автоматически вышли на стартовую позицию. Президент и министр обороны были проинформированы о внештатной ситуации и откомандированы в секретные бункеры, в небо поднялся “самолет судного дня”. В 20:58 по МСК радары зафиксировали смену траектории полета украинской ракеты, которая направилась в сторону Румынии. В 21:00 по МСК на высоте 55 километров произошло отделение боевой части от носителя, заряд полетел в сторону приграничного леса у подножья Карпатских гор где и упал не вызвав никакого взрыва. Спустя еще 10 минут спокойствия стратегические ядерные силы РФ были приведены на боевое дежурство, в МИД был вызван посол Украины.

На следующий день украинские и румынские пограничники обнаружили упавший отсек ракеты-носителя и боевую часть, которая оказалась полой внутри. Кинологи сообщили, что внутри БЧ пахло сигаретами и дешевым алкоголем, рядом виднелись седы от шин крупного транспорта. Украина также отследила точку запуска ракеты по инфракрасному следу, это оказалось небольшое поле в деревне в Черновицкой области. На месте удивленные оперативники СБУ обнаружили космодром, сконструированный из железобетона и глины.

По показаниям местных жителей, объект был сконструирован их односельчанином, бывшим инженером украинского конструкторского бюро “Южное”, которое в советское время занималось разработкой и созданием межконтинентальных ракет носителей ядерного оружия, позже СБУ задержала самого подозреваемого. 50-летний мужчина Сергей Короленко не стал отрицать свое участие и добровольно сдался правоохранителям. В ходе допроса удалось выяснить, что Сергей использовал для базы чертежи советской ракеты средней дальности Р-14, уменьшенной в 3 раза по размеру. Мужчина сварил корпус из листов алюминия и чугуна, а двигатель собственноручно собрал из деталей самолетов с авиационной свалки по близости.

Сергей рассказал, что не имел злого умысла при конструировании ракеты, только помогал своему племяннику доставить большую партию контрабандных сигарет и водки в Румынию.

“Племянник приходил, говорил, что нужно как-то переправить туда 100 тысяч пачек сигарет и 200 литров самогона, а его же на этом и поймают и отправят за решетку. Вот я решил, так сказать, помочь чем смочь. Вспомнил где работал, а дальше только мастерство и работа”, — заявил Короленко.

Инженер рассказал, что каждый запуск обходился в 20 тысяч евро из-за дорогого керосина и сжиженного кислорода, но со 100 тысяч пачек сигарет он с племянником получали 350 тысяч евро, поэтому у них были средства для постройки небольшого космодрома недалеко от деревни. Против мужчины возбудили уголовное дело, но после огласки истории в СМИ, ним заинтересовались представители SpaceX в ЕС, которые готовы покрыть все убытки причиненные Сергеем и выплатить за него компенсацию взамен на работу в их компании.

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