Число случаев заражения штаммом “Дельта” в Украине с начала августа выросло вдвое – Минздрав

Об этом 12 августа в комментарии Общественному рассказал главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

Из них в Киеве, по его словам, зафиксирован 21 случай.

4 августа говорил, что в Украине подтверждено 147 случаев штамма “Дельта”.

“Индийский” вариант коронавируса SARS-CoV-2, в частности, выявили в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской областях.

Уже есть летальные случаи: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 142 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

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