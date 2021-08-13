“Потрясающее фото, прекрасная фигура”. 56-летняя Херли снялась в платье с откровенным декольте

“Хорошо иногда снимать треки”, – написала модель, очевидно, имея в виду, что последнее время носила только полуспортивную одежду, а теперь облачилась в платье.

Меньше чем за сутки пост Херли набрал больше 76 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев.

“Лучшее декольте в бизнесе, и ты такая горячая” – прокомментировал фото пользователь с ником justice_seeker_4.

“Совершенно великолепна”, – убежден andypercival__.

“Потрясающее фото, прекрасная фигура”, – написал to_by717.

“Самая красивая женщина в мире!” – уверен meursault_the_stranger.

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A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда “Ария”. Голливудским дебютом Херли стал фильм “Пассажир 57”, который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть 18-летний сын Дэмиан от бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

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