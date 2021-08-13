В Украине снова подтвердили более 1200 случаев COVID-19 за сутки

Сутками ранее в стране подтвердили 1247 случаев COVID-19.

Согласно данным системы Совета национальной безопасности и обороны по мониторингу распространения коронавируса, сегодняшний показатель – самый высокий с 11 июня (тогда за сутки подтвердили 1274 случая инфицирования).

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

Среди заболевших за последние сутки 73 ребенка и 52 медработника. Скончалось вчера 44 украинца с COVID-19, госпитализированы были 613 человек, а выздоровели – 1007.

За последние 24 часа сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирус, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

С начала вспышки в Украине зафиксировали 2 263 864 случаев коронавирусной инфекции, 2 195 798 человек выздоровело, 53 217 – умерли.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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