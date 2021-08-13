В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского
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Правоохранители написали, что их коллега, 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции Олег Шарпатый погиб около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова.
Легковой автомобиль сбил Шарпатого на пешеходном переходе.
“От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия”, – сообщают в полиции.
Полицейские выражают соболезнования родным и близким своего коллеги.
“Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству”, – говорится в сообщении.
https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/2103663436466551
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