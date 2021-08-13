 

В Чернигове автомобиль насмерть сбил полицейского

13.08.2021, 8:22, Новости дня
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Правоохранители написали, что их коллега, 38-летний инспектор отдела ювенальной превенции  Олег Шарпатый погиб около 21.00 в одном из спальных районов Чернигова. 

Легковой автомобиль сбил Шарпатого на пешеходном переходе. 

“От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия”, – сообщают в полиции.

Полицейские выражают соболезнования родным и близким своего коллеги.

“Полицейская семья будет помнить его как энергичного, ответственного и профессионального специалиста, который добросовестно служил государству”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/2103663436466551

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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