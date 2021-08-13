Штамм коронавируса “Йота” в Украине не обнаружен – Кузин

Он пояснил, что для выявления этого штамма вируса Украина отправляет образцы, отобранные на территории страны, в референс-лаборатории в ЕС.

“На штамм “Йота” еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования”, – уточнил Кузин.

По его словам, Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять шесть основных типовых мутаций коронавируса – штаммы “Альфа”, “Эта”, “Бета”, “Гамма”, “Дельта”, “Каппа”.

Также Кузин напомнил, что штамм “Йота” не является “новым”. 27 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Однако попасть в Украину, согласно результатам секвенирования, этому штамму коронавируса пока не удалось, в отличие от “Дельты”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В июне 2021 года ВОЗ решила называть штаммы буквами греческого алфавита, чтобы “избежать дискриминации”. В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями “Альфа” (выявлен в Великобритании), “Бета” (Южная Африка), “Гамма” (Бразилия) и “Дельта” (Индия).

Вариант B.1.526 впервые был обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. Позже его выявили во всех 52-х американских штатах, а также в 27 странах мира, отмечает News Medical.

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