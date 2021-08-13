 

Врач Кривоногов рассказал, что ждет переболевших коронавирусом людей через полгода

13.08.2021, 8:18, Разное
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Врач-пульмонолог и глава Центра диагностики и лечения последствий COVID-19 Алексей Кривоногов рассказал, что ждет переболевших коронавирусом пациентов через полгода. По его словам, некоторые симптомы заболевания могут сохраняться достаточно длительное время, однако следует различать постковидный синдром и “длительный ковид”.
Кривоногов отметил, что признаки коронавирусной инфекции могут снова появляться или не пропадать вообще, переболевшим также следует быть готовыми и к возникновению совсем новых симптомов. К основным признакам постоковидного синдрома относятся: депрессия, головная боль, быстрая утомляемость, внезапная потеря обоняния, болевые ощущения в области груди, одышка, кашель, кожная сыпь, диарея, учащенное сердцебиение и другие. Зачастую это испытывают пожилые люди, женщины и люди с избыточным весом.

Особую опасность представляет «длительный ковид», когда, например, резко поднимается температура тела. Это может произойти спустя 4 месяца после выздоровления, а само состояние требует неотложной медпомощи. Это может быть сигналом того, что в легких человека, организм которого ослаблен после борьбы с коронавирусом, вновь развивается инфекция.

Источник: www.e1.ru



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