 

Россия не пустила вице-спикера Сената РП Богдана Борусевича на похороны Сергея Ковалева

13.08.2021, 8:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

 12.08.2021     

Запрет на въезд в Российскую Федерацию спикера Сената РП Богдана Борусевича действует с 2015 года.

Вице-спикер Сената Богдан Борусевич.Фото: PAP/Wojciech Olkuśnik

Вице-спикер Сената Богдан Борусевич сообщил, что не полетит на похороны российского правозащитника Сергея Ковалева из-за лишения его права на въезд в Российскую Федерацию. Богдан Борусевич должен был представлять на похоронах Сенат. На брифинге вице-спикер Сената добавил, что это не первый случай такого отказа со стороны России. Сотрудники Посольства РФ проинформировали, что запрет на его въезд в Россию действует с 2015 года:

«Сергей Ковалев входил в круг важнейших деятелей демократической оппозиции в РФ еще с 70-х годов. Когда мы организовывали Комитет защиты рабочих, мы брали пример именно с таких людей, как Андрей Сахаров и Сергей Ковалев. Я удивлен такой ситуацией, она рождает вопрос: неужели российские власти до сих пор борются с теми их противниками, которые уже ушли из жизни?»

Российский диссидент и защитник прав человека Сергей Ковалев скончался 9 августа в возрасте 91 года. В Польше его высоко ценили. За правозащитную деятельность Сергей Ковалев многократно был награжден, в том числе, в 2009 году, Крестом Большого Ордена за Заслуги перед Республикой Польша.

На своей странице в Facebook  Богдан Борусевич написал:

«Меня не пустили на похороны Бориса Немцова в 2015 году, а сейчас я получил сообщение из Польского посольства в Москве, что с того времени я по-прежнему в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации».  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=363837891784211&id=100044740083857



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / Это очень легко – троллить как русские

15.06 / Холдинг, вызывающий привыкание: “Социуму” исполнилось 33 года

23.01 / Мнение: Атлант развесил уши

13.04 / Головную боль при COVID-19 врачи считают благоприятным признаком

22.12 / Врач из “красной зоны” назвал опасную ошибку при лечении COVID-19 дома

16.08 / Карта акций протеста по всей Беларуси

14.11 / Мнение: Суд все время исчезает

07.06 / Захарова заявила о готовности России к диалогу с НАТО: Верните на поле свои ворота, мы пробьем

28.10 / Мы проходим самые тяжелые дни пандемии. Или нет?

30.03 / Мнение: ВЧК в борьбе с польским террором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика