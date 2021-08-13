Пограничники СНГ отработали урегулирование кризисов на внешних границах

Пограничники стран СНГ провели в Кургане совместное учение, на котором отработали взаимодействие при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, сообщило Управление ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям.

«В период с 10 по 12 августа 2021 года под эгидой Совета командующих Пограничными войсками Содружества Независимых Государств и общим руководством Пограничной службы ФСБ РФ проведено совместное командно-штабное учение (СКШУ) «Содружество-2021», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Учение прошло на фоне осложнения обстановки в районе внешних границ СНГ в Центральной Азии и Белоруссии.

В ходе учения «на практике отработаны вопросы межгосударственного взаимодействия пограничных и иных ведомств – участников Содружества Независимых Государств при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах», отмечается в пресс-релизе.

К участию в учении были привлечены представители от пограничных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также органы исполнительной власти Курганской области (МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии).

Учение было организовано на базе Пограничного управления ФСБ РФ по Курганской и Тюменской областям и Курганского пограничного института ФСБ.

«Участниками СКШУ успешно продемонстрированы оперативно-служебные действия, в том числе беспарашютное десантирование, тактические учения с боевой стрельбой, результаты применения беспилотных авиационных систем, а также образцы вооружения, военной и специальной техники», – отмечается в сообщении. Результаты учений способствуют сохранению созданной целостной системы охраны внешних границ, которая обеспечивает пограничную безопасность стран СНГ, указывается в пресс-релизе.

Ранее в пятницу министры обороны РФ и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ прибыли на полигон Цинтунся, где проводится активная часть совместных учений двух стран «Сибу/Взаимодействие–2021».