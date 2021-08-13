 

Бывший посол США указал на ошибку Байдена в противостоянии России

13.08.2021, 8:04, Новости дня
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Президент США Джо Байден допустил большую ошибку, поставив отношения с Германией выше российского фактора в вопросе «Северного потока – 2», сообщил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

«На мой взгляд, это решение должно было учитывать последствия российского рычага и способности РФ влиять на Украину и Европу благодаря «Северному потоку – 2». Но я подозреваю, что внутри администрации Байдена шли в первую очередь дебаты относительно влияния газопровода на американо-германские отношения. Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше – американо-немецкому», – цитирует РИА «Новости» Тейлора.

По его мнению, это был неверный расчет. Он заявил, что Белому дому необходимо больше внимания уделять усилению РФ из-за запуска газопровода. Также Тейлор усомнился в том, что в американской администрации могут быть советники или должностные лица с пророссийскими взглядами.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.



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