 

Боевики на Донбассе 12 августа пять раз нарушили перемирие, ранили украинского военного – штаб ООС

13.08.2021, 7:28, Новости дня
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Боевики вели огонь в районе Песков, Новомихайловки и Пивденного Донецкой области из гранатовметов, пулеметов и стрелкового оружия. 

В результате обстрелов оккупантов вчера был ранен украинский военный, он госпитализирован, состояние здоровья – средней тяжести, уточнили в штабе. 

Силы ООС открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков, Украина сообщила в ОБСЕ о нарушениях России, подчеркивается в релизе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/563615848114332/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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