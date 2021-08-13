Литву покинул первый нелегал, прибывший через Беларусь. Ему купили билет и дали €300

Он вылетел из Вильнюса в направлении Стамбула. Этот гражданин Ирака прибыл в Литву уже после начала миграционного кризиса, 20 июня, и просил о предоставлении убежища, уточняется в релизе.

Его запрос рассмотрели в срочном порядке и отказали.

Иракец согласился добровольно вернуться в страну происхождения, власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300.

Всего департамент миграции Литвы принял в этом году 128 решений об отказе в убежище (в основном – иракцам), ни одному мигранту пока не предоставили убежище.

Контекст:

По данным МВД на 12 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4115 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.

Из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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