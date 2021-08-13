Падение Афгана

Эксперт «Новой» рассказывает о триумфальном наступлении «Талибана»* из-за провала мировой дипломатии.



На границе Афганистана и Пакистана. Пакистанские пограничники с оружием, по ту сторону колючей проволоки — афганские беженцы, спасающиеся от режима талибов. Фото: EPA

12 августа талибы* взяли Газни. Это стратегически важный город, магистраль Кабул — Кандагар перерезана. Губернатор Дауд Лагмани и его соратники задержаны правительственными силами по обвинению в преднамеренной сдаче своей провинции талибам. Вслед за этим сообщением талибы объявили о взятии Кандагара — беспрецедентный успех, если информация подтвердится. За последние 10 суток известия о падении все новых провинциальных центров сыплются как из дырявого решета.

Захвачены

Зарандж,

Фарах (губернатор сдался противнику),

Сари-Пуль,

Шибарган,

Айбак,

Кундуз,

Тулукан,

Файзабад,

Пули-Хумри.

Тяжелые бои идут

на окраинах Герата,

Кандагара,

значительная часть Лашкаргаха уже под контролем талибов.

Дерутся фактически в окружении

Калайи-Нау,

Мазари-Шариф.

При этом вывод войск коалиции во главе с США даже еще не закончен.

В списке захваченных городов и последовательности захватов очевидна политическая логика. Это не игра случая. На севере Афганистана действуют «караваны убайда» (рабов божьих) — объединенные силы талибов и международных террористических организаций. Они отсекли север страны от столицы, парализовали «Северный альянс», и для них это был разумный расчет.

По большому счету, на сегодня от «Северного альянса» остались пух и перья.

Его вожди 20 лет доказывали американцам, что они главные борцы с талибами, получили за это время огромные деньги. Но на реальном поле боя оказались никчемными бойцами.

Сегодня талибы разыгрывают противоречия между лидерами Парвана и Панджшера. В свое время Панджшер был выделен из Парвана в отдельную провинцию. Его убитый лидер Ахмад Шах Масуд был ведущим полевым командиром Исламского общества Афганистана — одной из семи суннитских вооруженных группировок моджахедов.

Ранее их жители совместно воевали в рамках антисоветского джихада. На территории Парвана располагается построенная СССР крупнейшая авиабаза Баграм. Жители южного Панджшера, перешедшие в Исламскую партию Афганистана Гульбеддина Хекматиара, блокировали в свое время атаки Масуда на Баграм.

Прошло 20 лет. В это время панджерцы следовали Карзаю или Ашрафу Гани, а парванцы — другому лидеру, Абдулле Абдулле. И все деньги, оружие и награды от коалиции во главе с США получили лидеры Панджшера. А с парванцами не поделились, и те в результате перешли к талибам. И Панджшер остается последним оплотом «Северного альянса».

Столица Парвана — город Чарикар. От него на юг идет прямая дорога на Кабул. На этом направлении, в связи с сотрудничеством лидеров провинции с талибами, в ближайшее время может сложиться критическая ситуация.

С востока, из провинции Лагман, на Панджшер надвигается группировка «Талибан». Остаток «Северного альянса» в Панджшере попадает в окружение. Американцы передали для Ахмада — сына Масуда — немало вооружения. Ныне все оно уже захвачено «караванами убайда». Так что все остальное теперь намного проще.

Силы ополчения пытаются дать бой талибам в провинции Гарат. Фото: EPA

Обратите внимание, что активные боевые действия на востоке страны — в Кунаре, Нангархаре, Лагаре, Пактии, Хосте, Пактике — не ведутся. Просто для талибов захват этих провинций — куда более легкая задача. Они сосредоточились на уничтожении «Северного альянса» как силы, способной им противостоять. И они эту задачу решили.

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На западе Афганистана во всех захватах тоже просматривается политическая логика.

Семьдесят пять лет между Ираном и Афганистаном идет борьба за распределение вод рек, выходящих на территорию Ирана.

Наибольший сток дает река Гильменд, обеспечивающая водой иранский Систан и Белуджистан, весьма засушливые районы. Вторая по значению — протекающая рядом с Гератом Герируд. Третья — протекающая через Фаррах река Фарахруд. Все они уходят на иранскую территорию.

В 1977 году президент Афганистана Дауд и шах Ирана подписали соглашение о регулировании распределения этих вод. Но вскоре грянули исламская революция в Иране, апрельская революция в Афганистане, и соглашение не соблюдалось. Хамид Карзай, когда американцы сделали его президентом Афганистана, ничего для выполнения этого соглашения не делал.

Далее выяснилось, что Карзай получал большие деньги от Ирана за то, что не пытался регулировать сток. Это вызвало шок в США. По разработанной Ашрафом Гани, сменившем Карзая, программе на этих трех реках начали строительство плотин для регулировки стока, что было очень важно для засушливых районов в Зарандже, Фарахе и Герате.

Три месяца назад Ашраф Гани лично прибыл в провинцию Нимруз на торжественный ввод в эксплуатацию плотины Камал-Хан на Гильменде. Много было сказано о том, какие большие площади будут теперь орошаться. Но через месяц, как мы знаем, ситуация резко изменилась. Надо сказать, иранские спецслужбы приложили немало усилий к тому, что происходит в эти дни на западе Афганистана. И в основе лежит в том числе водный вопрос.

Месяц назад в Тегеране побывала делегация «Талибана», были достигнуты необходимые договоренности.

Первой без боя сдалась провинция Нимроз. Хотя перед этим два батальона пограничных войск в уезде Канг севернее Заранджа дали талибам отпор. Только после недельных боев, когда талибы зашли через территорию Ирана, уезд был захвачен.

Далее боевики перекрыли единственную магистраль, соединяющую Зарандж с остальной страной. С перепугу из города в направлении иранского КПП бежало руководство, за ним — батальон полиции, а за ними — и все население. На КПП немедленно прибыл ни много ни мало командующий погранвойсками Ирана!

Вообще-то иранцы к афганцам издавна относятся чрезвычайно высокомерно. Но командующий начал успокаивать народ, общаться с детьми, много улыбался и фотографировался.

Командующий погранвойсками Ирана на границе угощает афганских детей мандаринами. Кадр Tasnim News

Разумеется, этот живой «рояль в кустах» сыграл свою роль. Талибы въехали в пустой город только через три часа. На следующий день они поспешили на плотину Камал-Хан и открыли ее, пустив воду в нерегулируемом режиме на иранскую территорию.

Одним из достижений Ашрафа Гани считается договоренность с Индией о транзите товаров через иранский порт Чабахар. Интерес Пакистана на западе Афганистана состоял в том числе и в разрыве этой транзитной линии, невыгодной Исламабаду. И он этого добился.

Но плотины на реках важнее, они стали символом новой афганской государственности, независимой политики. Известно, как в Центральной Азии относятся к воде — как к живому источнику.

Плотины реально работают на афганскую экономику, и на них не может посягнуть ни один из лидеров страны. «Караваны убайда» покушаются именно на символы афганского суверенитета.

Если рассмотреть важнейшие объекты, располагающиеся на недавно захваченных территориях, то это в первую очередь дороги. Блокирована дорога от Мазари-Шарифа на Поли-Хумри и далее на Кабул. По данным на вчерашний день, проезд для мирного населения открыт. Но государственные колонны надо проводить теперь с крепкой охраной, в сопровождении вертолетов.

Магистрали от Мазари-Шарифа на восток, в сторону Шабергана и в сторону Кундуза, тоже перекрыты талибами. Власти не в состоянии уже снабжать остатки своих сил в Бадахшане, в долине реки Фархар. Единственной дорогой для снабжения на юго-востоке оставалась трасса Пули-Хумри — Кундуз. Но на стыке границ провинций Тахар и Баглан утвердилась группировка ИГИЛ (организация признана в РФ террористической), да и лидеры Баглана недовольны действиями правительства. Так что дорога эта, имеющая огромное значение для продовольственного снабжения и безопасности региона, после падения Пули-Хумри тоже перекрыта.

Самые тяжелые последствия вызовет захват вооруженной оппозицией аэропортов Кундуза (вчера сдались остатки правительственных войск в аэропорту) и Файзабада.

11 августа вечером Гани и Дустум прибыли в Мазари-Шариф и провели ряд встреч и совещаний, посвященных обороне города и района. Очень важно удержать под контролем и порт Хайратон. Планируются мероприятия по освобождению наиболее болезненных точек — Кундуза и Шабергана.

По моим оценкам, до 11 августа ситуация не носила катастрофического характера, при Наджибулле она была не лучше. Но сегодня ситуация уже хуже, чем тогда, это связано с потерей аэропорта и города Кундуза, Пули-Хумри, Аймака и Шабергана. Эти центры администрация Наджибуллы контролировала, и магистраль на перевал Саланг позволяла проводить колонны с грузами после вывода советских войск. Провинции Фарах и Нимроз на юго-западе при Наджибулле в рамках политики национального примирения считались провинциями мира — оперативными усилиями наших и афганских спецслужб было обеспечено прекращение огня, боевые действия не велись.

Талибы взяли под контроль столицу провинции Фарах на западе Афганистана. Фото: AP / ТАСС

Населенных пунктов и уездов, которые были захвачены исключительно силами террористических организаций «Аль-Каида» и ИГИЛ, в Афганистане нет. После подписания в Дохе 29 февраля 2020 года «Акта о безоговорочной капитуляции США и НАТО перед талибами», как я его для себя называю, были сформированы «Караваны Убайда» — объединенные отряды всех террористических организаций с талибами.

Все вооруженные операции в Афганистане идут с участием иностранных террористических группировок.

Но после захвата власти в регионе его отдают под управление талибских губернаторов и полевых командиров. Они лучше знают людей, не совершают варварских актов, выходящих за рамки представлений талибов о норме, поэтому не вызывают дикой аллергии у местного населения. Однако есть исключение: пять приграничных уездов Бадахшана вдоль реки Пяндж после захвата были отданы под управление группировки «Джамаате-Инсарулла» (организация признана в РФ террористической).

Таджикские боевики Махди Арслана, которым талибы отдали участок афгано-таджикской границы, подчиняются запрещенной в РФ «Аль-Каиде». Кадр: соцсети

Это местный филиал «Аль-Каиды» во главе с Махди Арсланом. Его настоящая фамилия — Шарипов, происходит он с юга Таджикистана. Талибам этот участок границы, населенный таджиками, неинтересен. А вот таджикскому филиалу «Аль-Каиды» он интересен крайне. Его бойцы свои варварские акты снимают на видео и размещают в интернете. И это предмет огромной озабоченности таджикских властей.

Не исключено, что такая передача под управление террористов отдельных регионов в будущем кое-где продолжится.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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