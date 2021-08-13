 

Ежедневная получасовая прогулка может спасти от смерти пациентов после инсульта

13.08.2021, 4:50, Разное
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В исследовании Университета Калгари приняли участие 895 добровольцев, которые перенесли инсульт. Средний возраст составил 72 года. Данные участников сравнивались с показателями 97,8 тысячи человек, у которых никогда не было инсульта. Ученые сосредоточились на оценке ежедневной физической активности участников и смертности от всех причин в обеих группах.

Добровольцы заполняли анкеты, в которых подробно сообщали о своих ежедневных физнагрузках, к которым относились не только ходьба, бег, езда на велосипеде и силовые тренировки, но и занятия садоводством. Наблюдения за участниками велись около 4,5 лет. За этот период в группе добровольцев, перенесших инсульт, скончались 15% человек, которые уделяли физической активности минимум полчаса в день. Среди тех, кто перенес инсульт, но вел менее подвижный образ жизни, умерли 33% участников. В контрольной группе среди физически активных людей смертность составила 4%, в то время как у более инертных — 8%.

После корректировки полученных данных ученые выяснили, что у пациентов после инсульта, которые гуляют или занимаются другой физической активностью не менее 3-4 часов в неделю, риск смерти от любых причин на 54% ниже по сравнению с людьми с тем же анамнезом, которые этого не делают. Примечательно, что наибольшее снижение смертности исследователи обнаружили в группе участников моложе 75 лет. Минимальный уровень ежедневной физической активности увеличивал их шансы прожить дольше на 80%.

«Наши результаты показывают, что физическая активность может снизить долгосрочную смертность от любой причины у выживших после инсульта. Мы особенно подчеркиваем этот факт для более молодых пациентов, поскольку они могут получить огромную пользу для здоровья, прогуливаясь всего тридцать минут в день», — сообщили авторы исследования.



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