Ирина Дубцова впечатлила подписчиков пышными формами в купальнике: “Грущу”

Популярная певица Ирина Дубцова разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором демонстрирует свои пышные формы в одном из эпизодов её отдыха в экзотической Греции. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном фото исполнительница позирует на фоне одной из античных крепостей древней Эллады. Ирина Дубцова, слегка прикрыв веки, облаченная в слитный купальник розового цвета, изогнула свое тело в обворожительной позе, опершись одной рукой на стену сооружения, а другую положив себе на пышную талию. Волосы, увенчанные широкополой соломенной шляпой, струятся по плечам, а её образ дополняют солнцезащитные очки в тон купальника. Сетуя на скорое окончание приятного отдыха, хозяйка аккаунта сопроводила изображение короткой тирадой: “Грущу, считаю, как мало дней осталось от отпуска… Два осталось, семь в уме!”.

Несколько посетителей микроблога сочли нужным поддержать поднятую певицей тему отпуска, а один из воздыхателей Ирины Дубцовой даже пригласил звезду сцены завершить свой отдых у него в гостях в Азербайджане. Большинство же поклонников выразило восторг от пышной фигуры любимицы, попутно заметив, что именно такой стиль красоты манит их более, чем традиционная стройность популярных фотомоделей. За день публикация набрала более 40 тысяч “лайков”.