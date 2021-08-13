Мнение: Почем рабы

О современном косвенном и прямом рабовладении. По данным ООН на 2020-й год в мире несостоявшегося конца истории насчитывалось 40 млн. рабов.

PS. До сих памятное "недоумение" в США и Европе по поводу открывшихся в Ливии рынков рабов. При "кровавом тиране Каддафе" рынков рабов в Ливии не было, а при свободе и демократии появились. Действительно, почему бы свободным ливийцами не торговать другими ливийцами и не ливийцами. Тирания мешали им в реализации этих устремлений, но цивилизованные страны помогли. Разумеется, никто не понес никакой ответственности за это. Зато можно снять фильм про чудесную страну свободных негров и приклонить колено на стадионе.

—