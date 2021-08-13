 

Мнение: Почем рабы

13.08.2021, 4:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О современном косвенном и прямом рабовладении. По данным ООН на 2020-й год в мире несостоявшегося конца истории насчитывалось 40 млн. рабов.

PS. До сих памятное "недоумение" в США и Европе по поводу открывшихся в Ливии рынков рабов. При "кровавом тиране Каддафе" рынков рабов в Ливии не было, а при свободе и демократии появились. Действительно, почему бы свободным ливийцами не торговать другими ливийцами и не ливийцами. Тирания мешали им в реализации этих устремлений, но цивилизованные страны помогли. Разумеется, никто не понес никакой ответственности за это. Зато можно снять фильм про чудесную страну свободных негров и приклонить колено на стадионе.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Валентина Легкоступова оказалась не первой умершей возлюбленной Юрия Фирсова

21.12 / Мнение: Вернуть Железного Феликса на Лубянку

07.02 / В Сети показали изображение «народного флагмана» Redmi K40

18.11 / Мнение: Русский – это модно

17.07 / В Кремле высказались о замене губернатора Фургала

24.06 / Голливудские локоны без бигуди: способы с носками для разных волос

23.05 / Уфолог рассказал, для каких целей инопланетные цивилизации используют Луну

18.02 / Насколько эффективен здоровый образ жизни в профилактике болезней сердца

19.05 / 18 ресторанов, которые сильно перестарались с подачей, заставив людей мечтать о тарелках

30.10 / Деньги на борьбу со смертельным недугом власти Украины потратят на сериалы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика